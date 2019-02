¿Qué tan probable es que haya una película de 'Breaking Bad'?

'The Hollywood Reporter' publicó un artículo en el que desmenuza los rumores de la supuesta película inspirada en la multipremiada serie 'Breaking Bad', creada por Vince Gilligan y protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.

Según la nota, varias fuentes aseguraron que la historia se centraría en la vida de Jesse Pinkman, el personaje encarnado por Paul, luego de los sucesos de la final de la serie, en la que Walter White (Cranston) termina derrumbado después de recibir un balazo y Pinkman logra escaparse después de haber estado secuestrado por una banda de neo nazis.



Netflix tendría la primera opción para emitir la cinta, que luego se presentaría en la cadena AMC de Estados Unidos. Esta sería la segunda producción derivada de 'Breaking Bad', luego de la serie 'Better Call Saul', que se centra en las vidas del abogado Saul Goodman y de Mike Ehrmantraut, investigador privado y jefe de seguridad.

El artículo agrega que la película será escrita y dirigida por Gilligan, que trabajará junto a sus asiduos colaboradores en la serie, Mark Johnson y Melissa Bernstein.



La gran duda de este posible filme es si aparecerá Walter White, conocido como Heisenberg, el profesor de química que ante la aparición de un cáncer decide empezar a cocinar metanfetamina.



A Cranston le han preguntado varias veces sobre la película, y aunque había evitado confirmar los rumores, en una reciente entrevista en 'The Dan Patrick Show' finalmente aceptó que se estaba desarrollando el proyecto.



El actor añadió que no había leído el guion y por ende no sabía si Walter White iba a aparecer en la historia; sin embargo, aceptó que estaría dispuesto a volver a interpretar a este icónico personaje.



"Es una gran historia y hay mucha gente que siente que quiere ver algún tipo de conclusión de las historias que se dejaron abiertas... Esta idea, por lo que he sabido, se centra en eso, en al menos un par de personajes de la serie que no han completado su viaje", añadió en esa entrevista.



