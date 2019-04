El presente de los niños de famosas películas de terror

Walt Disney Studios Motion Pictures / Instagram: @hjosment

La película 'El sexto sentido' le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto a Haley Joel Osment al interpretar a Cole Sear en 1999. Tras su aparición en esta célebre producción, el actor de 30 años ha estado en películas como 'Almost Friends' (2017), 'Me Him Her' (2015), entre otras. La última película en la que salió fue'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile' (2019). Luego de un accidente automovilístico en 2006, fue detenido por conducir ebrio y por posesión de marihuana.