‘La favorita’: una mirada a la esencia femenina desde lo absurdo

Lo que sucede en el palacio inglés en los albores del siglo XVIII raya en el absurdo. Mientras Inglaterra se debate su futuro en los campos de batalla contra Francia, la reina Ana de Gran Bretaña lucha contra las enfermedades y se refugia en sus 17 conejos, que son la proyección de los hijos que perdió. Pero no es tonta, cuida cada decisión política o personal que toma y no la emite sin la venia de 'lady' Sarah Churchill, más que su asesora, su confidente.

Pero la armonía de esta relación tambaleará con la llegada de Abigail Himm, una joven de linaje cuya familia ha caído en desgracia. Su ambición y astucia la pondrán al nivel de la reina y Sarah (que es su prima), y Ana deberá escoger a ‘la favorita’, como se titula la película que acaba de estrenarse en los cines del país y que aspira a diez premios Óscar de la Academia estadounidense, lugar que comparte con 'Roma' como la más nominada del año.



El artífice de este relato de poder y conspiración en manos femeninas es el griego Yorgos Lanthimos, famoso por sus retratos cinematográficos absurdos, retorcidos y cargados de humor negro, como bien lo ejemplifican 'La langosta', 'Colmillo' y 'El sacrificio del ciervo sagrado'.



“Es algo muy inusual tener a tres mujeres protagonistas en una película de esta naturaleza. Lo que me parece interesante es que hay una competencia entre ellas, pero hay amor, envidia y rivalidad. Hay un cliché en el cine y es que las mujeres son maliciosas entre ellas; esta película juega con ese concepto, pero va mucho más allá, porque hay una historia de amor verdadero”, comenta la actriz británica Rachel Weisz, que interpreta a 'lady' Sarah.



'La favorita' amplifica un momento inédito de la realeza británica y, sin ser completamente fiel a la realidad, extrae ciertos detalles de la última monarca de la casa Estuardo, subestimada en gran parte de los libros de historia.



Como la mayoría, Olivia Colman –que encarna a la reina Ana– no estaba familiarizada con ella. “Esta película es muy precisa, a pesar de que se siente muy alejada a lo que conocemos como un drama de época”, indica Colman. “Pero, en cierto modo, es menos acerca de la historia del momento como lo es acerca de esta mujer que ha perdido todos esos hijos y su amor hacia estas otras mujeres. Ana demuestra todas las emociones, buenas y malas”.

“Ana ha sido incomprendida y representada de manera inadecuada –posiblemente por historiadores masculinos–, pero ella tenía más inteligencia, destreza política y fuerza de lo que le han reconocido”, agrega Weisz.



El trío de protagonistas lo completa la estadounidense ganadora de un Óscar Emma Stone, Abigail en la producción, quien trabajó en el acento británico requerido para su papel durante al menos dos años. “Me encantaron las tres mujeres en la historia y la manera en la que interactúan entre ellas. No supe qué tanto era verdad hasta cuando hice mi propia investigación, pero el guion estaba escrito de una manera hermosa”, cuenta la actriz británica.



Gracias a sus brillantes interpretaciones, Colman, Weisz y Stone son candidatas a los premios Óscar, siendo las dos últimas nominadas en la misma categoría (a mejor actriz secundaria), algo inusual en estos galardones.



'La favorita' es y no es, al mismo tiempo, una película histórica, pues conserva el alma del siglo XVIII, cuando transcurrieron los hechos, pero sutilmente va incorporando detalles de cierta modernidad en los vestuarios, los ambientes y los personajes.



La diseñadora de vestuario, tres veces ganadora del Óscar, Sandy Powell, se encargó de ese reto. “Yorgos no quería que todos anduvieran deambulando por ahí como si estuvieran disfrazados. Quería que se vieran reales y naturales (…) Una de las películas que me sirvió de inspiración fue 'Gritos y susurros', de Ingmar Bergman”, explica.

Me encantaron las tres mujeres

en la historia y la manera en la que interactúan entre ellas. El guion está escrito de una forma hermosa

La historia se ambienta en la corte británica del siglo XVIII Foto: 20th Century Fox

Yorgos, el griego

Lanthimos –que también opta por una estatuilla en el apartado de mejor director– pasó nueve años dándole forma a 'La favorita' y siente que su esencia femenina es muy relevante en estos tiempos: “Es la oportunidad de contar una historia con tres damas que están en una posición de poder tan grande que podrían afectar las vidas de muchas otras personas”.



Tal como sus películas, cuidadas al máximo en su estética, pero que gritan secretos de la naturaleza humana a través de sus personajes, el director ateniense de 45 años transmite la sensación de rigidez y sapiencia, a la vez que destila dulzura y sensibilidad.



“Dirige de manera meticulosa, pero sin discusiones o análisis alguno. En ocasiones, sientes que eres una aguja de tornamesa y que te está metiendo al ritmo de su disco, y sigues equivocándote, pero finalmente te captará sin que sepas que esa toma era la correcta –cuenta Weisz, quien ya obtuvo el Óscar en 2006 por 'El jardinero fiel'–. Me parece que le gusta llevarte a un lugar donde estás totalmente inconsciente de tu actuación”.



Una de las cosas más atractivas del realizador, también director de teatro, es su aproximación a los actores antes de los rodajes, y el método que usa para lograr la naturalidad con la que se muestran luego en la pantalla. “Interpretábamos dinámicas de confianza del teatro clásico, como estar encerrados en un cuarto, hacer juegos de contacto y pasar horas todos juntos (…) A Yorgos no le da pena nada, así que si quieres impresionarlo, no te queda más remedio que apostarlo todo”, dice Colman, quien por primera vez sueña con el Óscar, a sus 45 años.

Yorgos Lanthimos, director de la película 'La favorita', con una de sus actrices, Rachel Weisz. Foto: AFP

Generar incomodidad en sus espectadores, a partir de los comportamientos de las personas, es una de las características de la filmografía de Lanthimos. Un momento interesante para él, asegura, porque “en el contexto correcto, nada es ir demasiado lejos. Todo ha pasado antes, incluso en la vida real. La esencia de 'La favorita' es la de tres mujeres con deseos y necesidades con los que todos nos podemos sentir identificados”.



* Con entrevistas cedidas por el estudio.

