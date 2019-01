Glenn Close, en carrera por su primer Óscar

En estos tiempos de breves artificios mediáticos, los amantes del séptimo arte respiran tranquilos al ver que la solidez de la carrera de Glenn Close ha vuelto a ser de hierro puro.



¿Cuáles serán sus secretos? La constancia en la adversidad y que en períodos de incertidumbre, como ha sido siempre, habla ante la cámara a través de sus caracterizaciones. Rara vez, en cambio, toma un micrófono para reivindicar su oficio o dar detalles de su vida personal. “Soy tímida en general. Solo encuentro mi voz cuando actúo”, dijo en una ocasión. Pero eso sí: cuando lo hace, sus reflexiones dejan huella. Eso hizo el domingo pasado en la entrega número 76 de los premios Globos de Oro, en Beverly Hills (California, Estados Unidos).

A sus 71 años, Close se llevó el galardón como mejor actriz de drama por ‘La esposa’ (‘The Wife’). Al subir al escenario, con lágrimas, lucía poderosamente radiante. Allí pronunció un discurso que puso de pie a los presentes: “¡Las mujeres tenemos que decir ‘puedo hacerlo y tengo el derecho de hacerlo!’ ”, exigió. La actriz, con el trofeo que brinda la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, y que competía con Lady Gaga (Nace una estrella), la gran favorita; Nicole Kidman (‘Destroyer’), Melissa McCarthy (‘Can You Ever Forgive Me?’) y Rosamund Pike (‘A Private War’), se mostró afectuosa con ellas: “Es un gran honor estar con mi hermanas en esta categoría, y espero compartir más tiempo con ustedes. Todo lo que hicieron este año, las razones por las que están aquí, todas deberíamos estar aquí”.



Luego utilizó como pretexto el argumento de la cinta –centrado en la vida de una mujer casada, en cómo se entrega en exclusiva en la atención a su esposo mientras los sueños de ella se desvanecen– para hablar de su propia existencia: “Al interpretar a un personaje que es tan introspectivo pienso en mi madre, que toda su vida se difuminó ella misma en favor de mi padre. A los 80 años, ella me dijo: ‘Siento que no he conseguido nada en la vida’ ”.



Luego sumó otras dosis de sinceridad: “Creo que lo que he aprendido de toda esta experiencia es que, mujeres, somos cuidadoras; eso es lo que se espera de nosotras. Tenemos a nuestros hijos, a nuestros maridos y, si somos afortunadas, a nuestros padres. Pero tenemos que encontrar lo nuestro, lo que nos hace sentir realizadas. Tenemos que seguir nuestros sueños”.



Y entonces viajó hasta su infancia para confesar triunfante: “Cuando era pequeña me sentía como Mohamed Alí, sentía que mi destino era ser actriz. En septiembre serán 45 años que llevo trabajando como actriz, y no puedo imaginar una vida más maravillosa”.

Al interpretar a un personaje tan introspectivo pienso en mi madre, que toda su vida se difuminó en favor de mi padre. A los 80 años me dijo: ‘Siento que no he conseguido nada en la vida’ FACEBOOK

TWITTER

Esta travesía se inició con ‘El mundo según Garp’, al lado de Robin Williams y por la que consiguió su primera nominación al Óscar como mejor actriz secundaria. George Roy Hill, el director, contaría que la descubrió en el teatro (donde ya había conseguido una nominación a los Tony por el musical ‘Barnum’) y le pidió que hiciera una audición.



Por fortuna, aceptó para dar la largada a un trayecto que en sus primeras de cambio dejó un registro histórico: cinco nominaciones a los premios Óscar, prácticamente seguidas. Con el tiempo, su talento la convirtió en un referente de la industria: ¿Alguien ha podido sacarse de la cabeza su inquietante papel en ‘Atracción fatal’ o la delicada ambientación para tan cruel venganza de ‘Relaciones peligrosas’, o acaso no es un ícono de la moda el abrigo de piel que llevaba como Cruella De Vil en la divertida ‘101 Dálmatas’?



Al mirar atrás, ha dicho, su balance es altamente satisfactorio: seis nominaciones a los Óscar, cuatro matrimonios –relación que sigue reivindicando como forma de vida, aunque siempre ha terminado en divorcio–, una hija que actuó con ella en ‘La esposa’ –Annie Starke– y, sobre todo, una fortaleza dada por su trabajo: “Soy muy fuerte, claro, he sobrevivido como actriz”.



Nacida el 19 de marzo de 1947 en Greenwich, Connecticut, sin embargo no ha logrado el Óscar, aunque su nombre figura en letras de molde en el American Theater Hall of Fame.



No obstante, dice que el galardón no le quita el sueño, que lo que sí la desvela es el gobierno de Donald Trump: “Es terrible”, ha dicho tajantemente. “Es horrible para todos. Nuestra democracia está más débil que nunca. La democracia necesita consenso, y el pueblo está dispuesto a comprometerse, pero para ello necesita una prensa libre y sin presiones”, le dijo en una entrevista a la agencia Efe. “Todo está polarizado en nuestro país, y eso es muy peligroso. Quizás lo único bueno es que la gente apática que no votó o no tenía opinión ahora está despertando”, explicó.



Close ha vuelto. Está fuerte y se muestra espléndida. Este martes 22 se conocerán los nominados de este año al Óscar. Si lo logra, ¿la séptima será la vencida?



ARMANDO NEIRA

Editor de Cultura de EL TIEMPO

En Twitter: @armandoneira