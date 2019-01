Películas de superhéroes que merecieron más reconocimiento en el cine

El anuncio de las películas nominadas a la versión número 91 de los Premios Óscar, que se llevará a cabo este 24 de febrero, causó una gran sorpresa en todos los amantes del séptimo arte.

Por primera vez en la historia de esos galardones, la Academia incluyó una producción de superhéroes en la nominación de la categoría a mejor película, un espacio reservado (hasta el anuncio de este martes) únicamente para cintas de culto.



Se trata de Black Panther, una película dirigida por Ryan Coogler a la cual le llovieron las buenas críticas hace un año cuando se estrenó en las salas de cine.



“La mayor parte de las fantasías de los grandes estudios te llevan a un viaje frenético solo para contarte la misma historia agotada y expandir su franquicia. Este no es el caso”, escribió en su momento Manohla Dargis, crítico de cine en el New York Times.



Sin embargo, esta no es la primera película sobre superhéroes que merece el aplauso de los críticos. En el pasado también se han visto casos de cintas que han deslumbrado tanto a espectadores como a lo más minuciosos puristas del séptimo arte.



Jerónimo Rivera, crítico y profesor de cine de la Universidad de La Sabana, hace una lista de largometrajes de este universo narrativo que se han destacado por encima de las demás en este género.



La trilogía de Batman que dirigió Christopher Nolan, especialmente la entrega de El Cabellero de la Noche, "es un ejemplo de una muy buena película de superhéroes que se sale de la narrativa tradicional acostumbrada", dice Rivera.



El Cabellero de la Noche, en su momento, ganó la estatuilla de mejor actor de reparto -por la interpretación de El Guasón-, y la de mejor edición de sonido. Sin embargo, no estuvo nominada a mejor película.



Pero su puesta en escena no encaja en las características de una cinta típica de superhéroes, pues no se centra exclusivamente en la acción, sino en la profundidad de sus diálogos, de sus personajes y de su historia.

Batman es interpretado por el actor Christian Bale, quien comenzó con este papel en el 2005. Foto: WARNER BROS

Rivera también menciona a Deadpool como un producto que mereció más reconocimientos. “Siendo una película de nicho, este es un superhéroe ultraviolento, irreverente, políticamente incorrecto y es interesante ver cómo va en contra del acostumbrado personaje que se ve en este género”.



Hasta el momento, Deadpool lleva dos entregas (2016 y 2018) y ha sido dirigida por Tim Miller y protagonizada por Ryan Reynolds. Además, se estima que ha recaudado más de 700 millones de dólares y IMDb (la base de datos más grande de películas en la red construida por personas en todo el mundo) le ha dado una calificación de 8 puntos sobre 10.



Otra producción que se sale de la línea de los superhéroes tradicionales y refleja historias de antihéroes es Watchmen, una cinta del 2009 dirigida por Zack Snyder, la cual encarna el lado más humano de estas figuras que siempre son representados como infalibles.



Watchmen (originalmente una novela gráfica) en su momento, fue considerada por la crítica norteamericana como la mejor dentro de su género, llegando incluso a figurar entre las 100 mejores novelas según la revista Time. Esa historia, lo que hizo fue crear un universo de héroes con dudas y conflictos internos en un mundo lleno de corrupción.



Por otro lado, Jerónimo Rivera también destaca a la Mujer Maravilla, en su entrega del 2017, por el papel de empoderamiento femenino que rescató a través del personaje de Gal Gadot. Además, incluye en esta listado a Kick-Ass, la historia de un superhéroe sin súperpoderes.

Deadpool, la irreverente película que espera por su tercera entrega. Foto: Fox

El cambio en la visión de la industria

Retomando las palabras del crítico del New York Times, las películas de superhéroes suelen contar las mismas historias agotadas. En ese mismo punto coincide Rivera, quien dice que las cintas mencionadas se salen de ese esquema al "construir historias coherentes, en un buen universo sin traicionar a sus personajes", lo que las destaca sobre las demás.



Pero, ¿qué hay detrás de esta histórica nominación de Black Panther a los Óscar?



"Lo que yo veo este año es que la Academia está preocupada por el bajo rating que han tenido los Óscar en los últimos premios (...), y por eso ponen entre las nominadas a películas como Bohemian Rhapsody y Black Panther -tan populares entre la audiencia- como una forma de capturar nuevamente a la audiencia", dice Rivera.



De hecho, a mediados del año pasado, la institución que otorga los Óscar decidió acortar su ceremonia luego de ser criticada por su larga duración. Además, propuso la creación de una nueva categoría que premiara una cinta escogida como la favorita del público. Aunque esa idea no prosperó, esa una de las formas con las que se busca despertar la curiosidad de los espectadores en el evento trasmitido por televisión.



"Para nadie es un secreto que las nominaciones no son un medidor de calidad, sino de los intereses y expectativa a las tendencias que cada año hay en la industria", agrega Rivera.



ELTIEMPO.COM / APP