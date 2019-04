'Shazam' supera las expectativas y encabeza la taquilla

La palabra mágica en la taquilla este fin de semana en América del Norte fue 'Shazam' de Warner Bros, que se quedó cómodamente con el primer lugar con una recaudación de 53 millones de dólares en 4.217 salas.

'Shazam', que se benefició de críticas favorables, superó las expectativas, que anticipaban un debut con entre 40 millones y 45 millones de dólares.



La película también obtuvo 3 millones de dólares por proyecciones anticipadas. Si bien el estreno de 'Shazam' está en la parte inferior de lo que consigue una película de cómic tradicional, fue menos costosa que otras cintas de superhéroes.



El estreno no tiene que alcanzar las cotas de 'Aquaman' o 'Wonder Woman' para obtener ganancias. Warner Bros. y New Line gastaron 80 millones de dólares para producir 'Shazam', lo que demuestra que los estudios pueden generar una sólida cartelera de superhéroes sin dilapidar recursos.



Tanto los críticos como los espectadores elogiaron la película por su versión más ligera del género, en comparación con las historias apocalípticas en las adaptaciones de los cómic. Los hombres representaron el 57 por ciento de la audiencia de apertura de fin de semana, mientras que un 45 por ciento correspondió a personas menores de 25 años.



Aunque 'Shazam' lideró en América del Norte, la nueva versión del filme de terror 'Pet Sematary' de Paramount también tuvo un sólido inicio, alcanzando 25 millones de dólares en su debut en 3.585 sales. La cinta basada en la novela de Stephen King, tuvo un costo de producción de 25 millones de dólares.



Reuters