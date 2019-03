Hija de Ricardo Arjona filmó en Colombia la película 'Triple frontera'

“Hace tiempo que no te veía, yo creo que unos tres años”, dijo la actriz Adria Arjona, durante parte del rodaje de 'Triple frontera' en algunas locaciones de Soacha y en La Candelaria Bogotá que, en esta apuesta de acción, se convierte en una zona playera en Latinoamérica.

Arjona, quien nació en Puerto Rico, creció en México y es hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona y que ha desarrollado una carrera muy interesante en Estados Unidos en el cine y la televisión, hace ahora el papel de Yovanna, un personaje latinoamericano que tiene acceso a Lorea, quien es antagonista de la historia.



'Triple frontera' se enfoca en cinco amigos, exveteranos militares que se reúnen para planificar un asalto a una zona fronteriza poco habitada en Sudamérica y robar a un narcotraficante, pero las cosas se complican al punto de poner en peligro la misión y la propia amistad que han desarrollado.

“Es cierto que hay mucha acción, pero realmente esta es una película cuyo mensaje central gira en torno a la confianza”, explica Arjona. “Mi personaje es una mujer muy fuerte que trata de salvar a su hermano que se encuentra cautivo en este círculo de violencia que rodea a la serie”, dice.



Ella tiene unos objetivos muy claros y termina ayudando al equipo de protagonistas. “He sido muy afortunada de asumir muchos retos y en triple frontera podría decir que a la par con los emocionales, he afrontado uno retos físicos muy fuertes (…) J.C. Chandor (el director) me dijo al principio que tenía que correr mucho y no hice otra cosa que entrenar y entrenar, sobre todo aquí en Bogotá con su altura”, recordó la actriz, quien ha sido parte de otras producciones como la segunda temporada de la serie 'True Detective'; 'Emerald City'; 'Narcos', la comedia cinematográfica 'El alma de la fiesta', la cinta de terror 'The Belko Experiment'- también rodada en Colombia- y 'Pacific Rim: Insurrection', entre otras.

Ben Affleck se enfrenta a un narcotraficante con un grupo de amigos. Foto: Foto: Netflix

“La verdad que me encanta, me gusta mucho, y me gustó mucho también poder grabar en las afueras de Bogotá, y conocer a gente diferente, a gente mucho más humilde pero tierna, linda, llena de vida. En Soacha (otra de las locaciones) nos hicieron una súper bienvenida, nunca hubo ningún problema, la pasamos increíble. Y fue muy interesante ver una producción americana llegar a un lugar como Soacha y ver la pobreza, y ver lo mucho que tienen en su país, fue bien bonito ver eso, y verlos ayudar, y la verdad nos ayudaron mucho”, recordó la actriz.

Además, fue interesante que 'Triple frontera' cuenta con una participación muy poderosa de actores latinos. Además de Arjona, está Óscar Isaac; el colombiano Juan Camilo Castillo y el chileno Pedro Pascal.



“Poquito y poquito, ahí vamos a conquistar a todo Hollywood”, aseguró la actriz, para quien su trabajo está en su mejor momento. “Estoy feliz, no hemos parado y la experiencia de trabajar en diferentes lugares, dormir en espacios diferentes cada vez y poder conocer a gente muy diversa ha sido algo invaluable (…) Bueno y encontrarme con el colorido y la historia de la Candelaria ha sido algo impresionante”. Triple frontera fue todo un ciclo de sorpresas y mucho trabajo”, concluyó



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Twitter: @AndresHoy1