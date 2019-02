Película colombiana 'Monos' ganó premio en el Festival de Sundance

El Festival de Cine de Sundance es uno de los eventos más importantes en Estados Unidos para las películas independientes. Allí, una cinta colombiana llamada 'Monos', del director Alejandro Landes, fue reconocida con el Premio Especial del jurado en la categoría de cine internacional.

"Se necesitó a mucha gente increíble de diferentes países hacer esta película y fue como una alineación de estrellas. Y yo me siento como una estrella alineada hoy y no podría estar más feliz", afirmó Landes, un realizador nacido en Brasil y criado en Ecuador y Colombia.



La historia de 'Monos', que se rodó en el país y cuya participación en el festival fue anunciada el pasado 28 de noviembre, es un film sobre un grupo de guerrilleros adolescentes y que retrata a ocho muchachos que cuidan a una rehén.



"Más que nada, (quiero dedicar) este premio a los niños que actúan en la película. Es su espíritu lo que está en la pantalla y son simplemente gente hermosa. Esto muestra que no hay un conflicto en el mundo que sea un conflicto extranjero", añadió.



'Monos' es la tercera producción de Alejandro Landes. Le preceden 'Cocalero', que también tuvo su estreno en Sundance de 2007, y 'Porfirio', que pasó por la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes en 2011.

Fieros como soldados pero confundidos como adolescentes, el escuadrón de jóvenes guerrilleros de 'Monos' muestra la violencia al margen de héroes. Foto: EFE

Sundance, celebrado entre el 24 de enero y el 3 de febrero, cerrará sus puertas tras once días de exhibición en Park City (Utah, EE. UU). Además de esta cinta colombiana, el festival estuvo marcado por el éxito de otros productos latinoamericanos. Películas de México y Uruguay también brillaron.



La cineasta uruguaya Lucía Garibaldi se hizo con la distinción a la mejor dirección internacional por su ópera prima "Los tiburones". Ella es la primera realizadora de su país en llevarse un reconocimiento de Sundance.



Entretanto, "Midnight Family", un filme coproducido entre México y Estados Unidos y dirigido por Luke Lorentzen, se llevó un galardón especial por su fotografía en el apartado de documentales estadounidenses.



*Con información de EFE