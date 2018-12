Las parejas de los personajes de ‘Game of Thrones’ en la vida real

@raleighritchie

Jacob Anderson, quien protagoniza a Grey Worm, y la actriz inglesa Aisling Loftus están juntos desde el 2010. "Ella es inteligente, sensible y empática, y nunca he conocido a nadie que se preocupe por las personas tanto como ella. Nunca nos quedamos sin cosas de qué hablar y nuestra relación siempre se ha sentido muy natural", aseguró el productor y rapero en una entrevista con 'The Guardian'.