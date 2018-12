¿Que posibilidad tiene ‘Pájaros de verano’ de acercarse más al Óscar?

La película colombiana 'Pájaros de verano' está un paso más cerca al premio de la Academia. No ha sido una tarea fácil, pero la mirada acerca del impacto del narcotráfico en una comunidad indígena de la Guajira, creada por Cristina Gallego y Ciro Guerra, ya tiene terreno abonado para pelear por el reconocimiento más importante del cine.

Cristina Gallego y Ciro Guerra regresan con una película que combina un reparto de actores de gran trayectoria en teatro y TV, junto a talentos naturales, hallados en La Guajira. Foto: Mateo Contreras



Tres premios Fénix (mejor actuación femenina, mejor música y mejor largometraje de ficción); mejor película en el Festival Biarritz de Cine Latinoamericano y el reconocimiento a mejor guion en la 40 edición del Festival Internacional de Cine de El Cairo (Egipto), son solo algunos ejemplos del buen desempeño en festivales y mercados internacionales.



Y a la vez dan cuenta de una respuesta positiva para un drama con trazos de cine negro que también propone una mirada diferente al protagonismo de la mujer, su fuerza y sus complejidades dentro de la trama.





Además, la historia ofrece un retrato interesante alrededor del poder femenino y la identidad cultural, dos temáticas que en este momento no solo han adquirido relevancia mundial, sino que están propiciando un giro interesante en la reflexión social en todo el mundo.



De igual manera, la crítica especializada ha dado su apoyo a una narrativa rompedora en el ámbito del cine alrededor del fenómeno del narcotráfico. En la web Rotten Tomatoes.com, la producción nacional tiene un 95 por ciento de aprobación.

Mientras que el sitio Metacritic.com le da una calificación por encima de los 85 puntos.



Ese contexto, sumado a la experiencia de Gallego y Guerra con' El abrazo de la serpiente' -en la que ella fue la productora y Guerra asumió la dirección- que en el 2016 fue la primera película colombiana en ser nominada en la categoría a mejor cinta extranjera, ofrece un poco más de optimismo en la carrera de quedarse en el selecto grupo de los cinco.



“Yo estoy súper contenta, la competencia para la campaña del Óscar ha sido durísima, con películas muy fuertes y con mucho dinero en sus campañas. Nosotros lo que teníamos era la película y sentimos que ha sido fuerte donde ha llegado (…) No esperábamos la película ha sido fuerte a donde ha llegado, no esperamos estar en la prenominacion, así que solo podemos estar agradecidos y con todas las personas que han estado involucradas. Ahora vamos a orar y a esperar, ojalá, por una nominación en enero”, explicaba Cristina Gallego, que dirigió Pájaros de verano con Ciro Guerra.



Va a ser una batalla dura, pues enfrenta a otra latina: la mexicana 'Roma', de Alfonso Cuarón, que en este momento está causando revuelo en todo el mundo. Otra de las candidatas de cuidado en el apartado en el que está la producción colombiana es 'Cold War', un retrato intimista del amor de una pareja que tiene como telón de fondo la Guerra fría, en la que ya ganó en el apartado de mejor director (Pawel Pawlikowski)en la pasada edición del Festival de Cannes.



