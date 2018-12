'Pájaros de verano', prenominada al Óscar de mejor película extranjera

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció sus listas de producciones preseleccionadas a la 91 edición de los premios Óscar. En la categoría de mejor película extranjera se anunciaron nueve cintas, entre las que está 'Pájaros de verano', la película colombiana dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra.



Después de 'La sombra del caminante', 'Los viajes del viento' y la nominada al Óscar en 2016 'El abrazo de la serpiente', Guerra y Gallego se montaron, hace casi una década, en el que es, hasta el momento, el proyecto más ambicioso de sus carreras en términos creativos y de producción. La idea fue de ella, pero él apoyó su desarrollo (en el guion también trabajaron María Camila Arias y Jacques Toulemonde).

Además de la película colombiana, que relata el nacimiento de la bonanza marimbera en La Guajira, fueron seleccionadas 'The Guilty', de Dinamarca; 'Never Look Away', de Alemania; 'Shoplifters', de Japón; 'Ayka', de Kazajistán; 'Capernaum', de Líbano; 'Roma', de México; 'Cold War', de Polonia, y 'Burning', de Corea del Sur.



Va a ser una pelea dura para 'Pájaros de Verano', que tendrá que competir junto a 'Roma', considerada como una de las favoritas de la crítica y al igual que Cold War, del realizador polaco Pawel Pawlikowski, quien ya ganó el premio en el 2014 con Ida. Tampoco hay que perder de vista a Capernaum, el filme libanés que cuenta la historias de un un niño de 12 años que demanda a sus padres por haberle dado la vida.



La lista de las nueve películas es el paso previo a la selección de las cinco producciones que competirán por el Óscar en esta categoría, que se anunciarán el 22 de enero próximo, cuando se anuncien las nominadas en todos los apartados de los premios.



La tarde de este lunes también se anunciaron preseleccionados en las categorías de documental, corto documental, música, corto animado y efectos visuales.

