Netflix está negociando el histórico Egyptian Theater de Los Ángeles

El medio especializado ‘Deadline’ informó de las conversaciones entre Netflix y American Cinematheque, la organización sin ánimo de lucro destinada a la preservación y divulgación del cine que es dueña del famoso edificio del Paseo de la Fama de Hollywood.



Por el momento, se trata de negociaciones incipientes, pero fuentes conocedoras del asunto apuntaron que Netflix y American Cinematheque buscarían algún tipo de relación conjunta para que ambas pudieran usar el Egyptian Theater.

Inaugurado en 1922 y construido por Sid Grauman, el Egyptian Theater es uno de los cines históricos de Hollywood que continúan en pie y, como característica específica y evidente por su nombre, presenta una singular decoración inspirada en el antiguo Egipto.



La proyección inaugural de este recinto correspondió al estreno de la película ‘Robin Hood’ (1922) que protagonizó Douglas Fairbanks.



En los últimos años, American Cinematheque ha desarrollado en este espacio sus ciclos y actos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la Recent Spanish Cinema, una muestra que lleva cada año al corazón de Hollywood lo más destacado del cine español.



'Deadline' aseguró que la posible compra del Egyptian Theater por parte de Netflix no supondría la entrada de la plataforma digital en el negocio tradicional de exhibición del cine.



La compañía líder mundial en "streaming" ha causado un terremoto en la industria cinematográfica al apostar por un modelo de distribución de películas que no prima la exhibición en cines sino que apuesta por el consumo doméstico y la televisión. Esta estrategia ha provocado algunas polémicas en el mundo del cine.

Por ejemplo, tras la controversia de 2017 acerca de la presencia en la competición en Cannes por la Palma de Oro de 'Okja' y 'The Meyerowitz Stories', dos filmes de Netflix distribuidos directamente en la televisión, el certamen decidió incluir en 2018 la obligación de que las películas que quisieran participar se debían estrenar en salas de cine en Francia sin lanzamiento simultáneo en la red.



Netflix no participó en 2018 en Cannes y recientemente anunció que tampoco estará este año.



Los Óscar también fueron un reflejo de las consecuencias de la irrupción de Netflix en el cine.



'Green Book' se impuso en la categoría reina de los últimos Óscar a 'Roma', película del mexicano Alfonso Cuarón en Netflix que partía también como favorita y que habría sido la primera de la plataforma en coronarse con el premio más codiciado de esos galardones.



El drama 'Green Book' contó con el apoyo de pesos pesados de Hollywood como Steven Spielberg, que en diferentes ocasiones ha mostrado su oposición al modelo de Netflix.



En cambio, un célebre compañero de generación de Spielberg como Martin Scorsese estrenará este año en este servicio su nuevo filme, 'The Irishman', que cuenta con Robert de Niro y Al Pacino como protagonistas.



EFE/ Los Ángeles (EE.UU.)