Murió Olivia García, la tía de Patty en 'El Chavo del 8'

'El Chavo del Ocho' tuvo, a lo largo de toda su etapa en televisión, decenas de personajes pequeños que, a pesar de lo humilde de su rol, se mantienen en el recuerdo de generaciones. Uno de esos personajes es Gloria, interpretada por Olivia García, quien falleció esta semana.



La noticia de la muerte de Olivia García fue confirmada en Instagram por su hija, la presentadora de noticias Olivia Peralta. "Mami, si hay reencarnación, regresa pronto, que al mundo le va bien un espíritu tan alegre, honesto e íntegro como el tuyo", indicó en su cuenta Instagram.

"Si hay cielo, festeja tu vida con los seres queridos que se adelantaron y observa cómo honraré la educación que me dejaste. Sé que estarás en cada acto íntegro que yo haga, porque esa fue de las principales lecciones que me diste. El nunca ser infiel a mis pensamientos o sentimientos por complacer a alguien o lograr algo", añadió.



Este mensaje llegó días después de que Olivia Peralta pidiera a sus seguidores, también en Instagram, darle “buenas vibras” a Olivia García.



En 'El Chavo del Ocho', Olivia García fue Gloria, una mujer que se muda a la vecindad y causa enamoramiento en Don Ramón (Ramón Valdés) y el Profesor Jirafales (Rubén Aguirre). De manera similar la sobrina de Gloria, Patty, cautiva al Chavo (Roberto Gómez Bolaños).



García no fue la única actriz que interpretó a Gloria. Entre 1972 y 1987, el rol también estuvo en manos de Maribel Fernández, Regina Torné y Maricarmen Vela.



EL COMERCIO - (Perú) GDA