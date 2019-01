Las razones que llevaron a la renuncia al gerente de RTVC

El audio filtrado el miércoles en el que Juan Pablo Bieri descalifica a Santiago Rivas, conductor de 'Los puros criollos', uno de los programas bandera de Señal Colombia, y en el que afirma que este espacio “no va más”, fue el incidente clave que llevó a la renuncia del gerente de RTVC (el sistema de medios públicos del país).

Este jueves, luego de una avalancha de críticas y de reunirse con la ministra de las TIC, Silvia Constaín, Bieri presentó su carta de renuncia “irrevocable”, en la que dejó claro que considera ilegal la grabación del audio (realizada el 6 de diciembre). Sin entrar en detalles, argumentó que este escándalo busca “desorientar a la opinión pública respecto a las irregularidades encontradas en la gestión de la televisión pública y que en su momento puse en conocimiento de las autoridades”.



Más allá de la legalidad o ilegalidad de la grabación, parece haber consenso en que

en la que hay posiciones encontradas, está el tema de la censura a Rivas por parte de Bieri, debido a que el conductor de 'Los puros criollos' criticó la llamada ley TIC, con la que, para muchos expertos, se hará un gran recorte a los presupuestos de la televisión pública y desaparecerá la Autoridad Nacional de Televisión, rectora de este medio en el país.

Para Ómar Rincón, analista de medios, Bieri “sí censuró. El juicio que hizo de Rivas fue por torpe, nunca respetó la pluralidad de opinión. Lo que caracteriza a un medio es tener una persona que piense distinto, esto permite más mente abierta, y él lo cuestionó”, afirma.



En el audio, Bieri dice que “La serie se acaba… Y si se vuelve hacer Los puros criollos, se hace con otra persona. No hay posibilidad de que él (Rivas) lo vuelva a hacer. No hay posibilidad de que vuelva a trabajar con esta gerencia, con esta empresa, en ninguna coproducción o producción”.



Bieri se defendió el jueves en una entrevista en Blu Radio, en la que argumentó: “No he censurado a nadie ni he mandado a censurar. En el calor de una discusión salen ideas que a veces coherentemente no salen, pero salen en el día a día. Estaba contando las repeticiones de 'Los puros criollos' (en la parrilla de Señal Colombia), las criticaba, y esto sale a través de una grabación que se hace ilegalmente en una charla privada. Sin embargo, tengo que reiterar sí, sí lo dije”.



Otro conocedor de los medios, periodista, escritor y docente universitario, así como defensor del televidente del Canal Uno, Mario Morales, afirma que Bieri confundió la ley TIC, que criticó Rivas, con estar en contra de los medios públicos, con Señal Colombia. “Llevó lo que dijo Rivas a instancias dictatoriales, con una posición de que el que no esté de acuerdo hay que aplastarlo”.

Pero más allá de esto, tanto Rincón como Morales están de acuerdo en que los errores de Bieri fueron por desconocimiento de los medios públicos. “Uno puede llegar y, por ejemplo, hacer documentales periodísticos, puede renovar la parrilla, pero no pretender meterle noticias a Señal Colombia, eso es politizarlo”, dice Rincón.



Morales, por su parte, argumenta que fueron contraproducentes las acciones que tomó, porque llegó a “desmantelar un equipo ganador como el de Señal Colombia, un canal que ha ganado los más importantes premios del país y del continente, es valorado por los conocedores de medios y tiene su audiencia que lo sigue”.



Esto último lo dice Morales por la terminación del contrato de unos 16 realizadores del canal, a lo que Rincón agrega: “Él desconoció adónde llega uno a trabajar, que es a la televisión pública y no a un canal privado, y tomó decisiones erráticas con muchas personas”.



Otro hecho que no caló bien fue su decisión de desplazar a periodistas de su programa radial de la mañana en Radio Nacional durante una entrevista al presidente Duque, dada a conocer recientemente y que fue motivo de debate.



Tras lo sucedido, Morales insiste en que es necesario que los medios públicos colombianos sean, como pasa en Reino Unido y Alemania, entre otros, un asunto entre el Estado y los ciudadanos.



“Los recursos de los medios públicos son defendidos por los habitantes de esos países porque salen de su bolsillo y garantizan independencia total. No se trata de un asunto de gobierno, como aquí, donde los medios públicos han sido usurpados por los mandatarios de turno durante mucho tiempo".



El próximo lunes 28 de enero, Bieri se reunirá con el presidente Iván Duque, según dijo en sus redes, para presentarle oficialmente su renuncia al cargo en RTVC.



Sobre este tema se pronunció este jueves la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien respaldó a Bieri y dijo que, en su opinión, no hay razón para que deje el cargo. “El Procurador abrió una investigación y esta entidad decidirá si ha habido alguna infracción o no”, manifestó la vicepresidenta.



