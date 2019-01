EL TIEMPO habló con Michael B. Jordan, el actor que protagoniza 'Creed II', la nueva generación de boxeadores de la saga de Rocky de Sylvester Stallone. En cartelera.

Desde 1976, cuando Rocky Balboa debutó en la pantalla grande, el personaje del boxeador que contra toda posibilidad se convierte en campeón se ganó el corazón de la audiencia con siete películas protagonizadas por Sylvester Stallone. La franquicia fue revivida en 2015 para la generación del milenio con ‘Creed’, una cinta que de alguna forma retomaba la historia, ahora con los descendientes de los personajes originales.



Para el papel de Adonis Creed, los productores se fijaron en un actor de 28 años conocido hasta entonces por la película independiente ‘Fruitvale Station’. ‘Creed’ fue una plataforma de lanzamiento, y, en poco más de tres años, se podría decir que Michael B. Jordan se ha convertido en estrella. Tras el éxito de esa primera cinta, el actor fue seleccionado para encarnar al sangriento villano de la superpopular ‘Black Panther’ y ahora regresa para continuar la historia del complicado boxeador que debe igualar el legado de su padre. Stallone retoma el papel de Rocky y con él vuelve uno de los villanos favoritos de la franquicia original: Iván Drago (Dolph Lundgren), cuyo hijo reta a Creed a un nuevo duelo.



Para el director Steven Caple Jr., una de las razones por las cuales la historia y los personajes siguen resonando es que Rocky es un personaje con el que es fácil simpatizar. “Es el que no se espera que gane, es como cualquiera de nosotros. No es perfecto”. Y, a su vez, lo que hace de ‘Creed’ tan especial, agrega, “es que continúa esa misma historia humana, pero al mismo tiempo trae las voces de una nueva generación”.



Para ‘Creed II’, el director quiso poner a la audiencia dentro del cuadrilátero y gracias al trabajo de cámara y a los efectos de sonido logra una experiencia inusualmente real en las secuencias de boxeo. También ayuda la increíble forma física de Jordan, quien se sometió a un arduo régimen para ganar los músculos que requería su personaje. Por eso sorprendió cuando en su encuentro con la prensa internacional en Filadelfia, donde se rodó la cinta, el actor apareció con varios kilos menos y una apariencia algo modesta. Esto fue lo que nos contó sobre su experiencia en ‘Creed II’, que ya se encuentra en cartelera, y su deseo de convertir el personaje en otra franquicia al estilo de Rocky.

Definitivamente, luce más delgado. ¿Dónde están los músculos que vemos en la película?



Este es Bryan Stevenson, el personaje que estoy haciendo en ‘Just Mercy’ (película en la que interpreta a un abogado). Si se fija en mis papeles y personajes, quiero que sean específicos en cuanto a quienes son y cómo se ven, no quiero que se parezcan, eso no es interesante.



En la cinta original, Creed, su personaje, debía lidiar con el legado de su padre, a quien nunca conoció, ¿qué pasa con él en la segunda parte?



Creo que está tratando de encontrase a sí mismo. Hizo grandes avances en la primera película, pero aún tiene asuntos por resolver, aún está buscando una especie de cierre emocional tras la muerte de su padre. Cuando Drago aparece, trae de vuelta muchos recuerdos difíciles, y eso es combinado con venganza. Su forma de lidiar con la situación es meterse nuevamente en el cuadrilátero, aunque no esté listo para eso.



Y conoce la derrota...



Eso lo ayuda a adquirir una perspectiva más humilde. También su alejamiento de Rocky. Al final, mira alrededor y reconsidera su vida y se da cuenta de lo que es importante para él, sus prioridades. Eso lo ayuda a madurar e inevitablemente le permite convertirse en campeón o sentirse como campeón.



Ese es uno de los temas de la película: aunque es campeón, no se siente como tal...



Sí. Se trata del esfuerzo por ser dueño del espacio en el que está y tener menos dudas sobre sí mismo.



Se podría decir que es el síndrome del impostor...



Exacto.



¿En su carrera como actor lo ha sentido?



Todo el tiempo.



¿Y qué hace al respecto?



Seguir trabajando. No hay mucho más que se pueda hacer. Seguir pretendiendo, hasta que te lo creas tú mismo, hasta que creas en ti mismo. Es una sensación de preguntarme ¿cuándo va a parar todo esto? ¿Cuándo me van a decir ‘no perteneces a acá’?



Al igual que ‘Rocky’, ‘Creed’ también parece tener un gran significado para mucha gente. ¿Cómo se siente regresar a esa historia?



Nunca había trabajado en una continuación de una franquicia, así que poder volver a un personaje familiar, con un reparto conocido y poder reforzar esas relaciones e ir a nuevos lugares con ellos, retar a estos personajes, fue divertido. Poder trabajar con Rocky, digo, con ‘Sly’ (Sylvester Stallone) y ver a dónde van esas relaciones fue muy interesante. Poder tener mi propia franquicia ha sido algo que he estado buscando.



¿Qué tan diferente fue la experiencia de rodar en Filadelfia ahora que su popularidad explotó con el primer ‘Creed’ y ‘Black Panther’?



Cuando haces una película de Marvel, a la que le va bien en la taquilla y es popular alrededor del mundo, es un tipo diferente de fans. Es un tipo diferente de obsesión de los fans que lo demuestran. Mucho amor. Obviamente, ‘Black Panther’ hizo lo que hizo, significó mucho para muchas comunidades diferentes, de muchos ámbitos de la vida. Rompió todo tipo de barreras y fue genial ser parte de un proyecto que tuvo ese tipo de impacto en nuestro negocio, en nuestro mundo.



También es productor de ‘Creed’. ¿Qué representa en términos de su trabajo creativo?



Poder confiar en mi instinto, en mis decisiones, ser tomado en cuenta y en consideración. El solo hecho de ser una parte más grande del sistema, de la máquina, tener la certeza de que eres parte de los bloques de construcción es más alentador.



Florian Munteanu nos confesó que en una de las escenas lo golpeó de verdad...



Nosotros los actores entendemos cuando alguien entra ‘en la zona’. Cuando estás en el punto emocional necesario para la escena quieres quedarte allí el mayor tiempo posible. Era su primer trabajo como actor y estaba allí, estaba ‘en la zona’. Cuando dijeron “acción”, se levantó, vi en sus ojos que estaba allí y me lanzó un golpe de verdad y lo bloqueé y luego lo hicimos como seis o siete veces. Él no se dio cuenta de qué pasó porque le dije como al día siguiente. No quería interrumpir su momento. Me sentí orgulloso de él. Sé que tuvo que ir a muchos lugares personales para sacar esa emoción y no iba a ser el que le iba a decir: “Oh, me golpeaste muy duro”.



Una de las cosas que sorprende de la película es lo real se sienten las peleas. Además de este golpe real, ¿qué otro tipo de lesiones sufrió?



Dolor de cuello y cervical, es muy común en las películas de boxeo, cuando estás moviendo tu cuello a la derecha y a la izquierda, tu cuello termina destrozado. Estás con dolor allí durante todo el rodaje, y luego tuve fluido en mis rodillas y dolores e inflaciones regulares que ya sabes que vas a sufrir.



¿Y está dispuesto a someterse a esa prueba física nuevamente?



Definitivamente es algo que esperamos hacer, es un personaje que realmente quiero y con el que tengo una conexión. Es interesante pensar a dónde los podemos llevar, a qué lugares puede ir, y cómo evoluciona como persona, como luchador, como humano, como padre. Estoy interesado en ver eso, y si todos los poderes que sean también lo creen así, lo hacemos.



¿Hay algo por lo cual insistió para que estuviera en la trama?



Sí, Adonis tenía que ser padre y tenía que tener una hija.



¿Por qué?



Porque tengo planes... (Deja ver una sonrisa conspiradora). Hemos visto muchas historias de padres e hijos, eso es lo que tradicionalmente tenemos en una película de boxeo. Sería interesante ver a un boxeador, todo fuerte y masculino, rodeado de mujeres y cómo manejaría eso.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Filadelfia