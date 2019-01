Martina la Peligrosa interpretará 'Tu culpa' en Viña del Mar

La edición 60 del certamen chileno se realizará entre el 24 de febrero y el primero de marzo, en el Anfiteatro de la Quinta Vergara.

La cordobesa confirmó que interpretará 'Tu culpa', sencillo que hará parte de su próximo trabajo discográfico y cuyo video supera las cinco millones de reproducciones.



"Me siento muy emocionada... es una oportunidad y uno de los sueños más grandes que un artista puede tener. Es una bendición... quiero llegar a Viña a enamorarlos con lo que soy y mi voz. Me estoy preparando mucho, ensayo a diario... no llevo mi banda, entonces la exigencia es aún mayor, porque debo trabajar con todo el equipo musical, de ballet y técnico del evento. Así que voy enfocada en lograr traerle a mi país las Gaviotas de Oro y Plata. Espero el apoyo de todo Colombia, voy a dar más de lo que soy", afirmó Martina a través de un comunicado.



Además de Martina la Peligrosa, en el festival de la canción también estará el cantante y compositor paisa Sebastián Yatra, que fue invitado como jurado. El cartel de artistas lo completan Backstreet Boys, Bad Bunny, Marc Anthony, Wisin & Yandel, Marco Antonio Solís, Becky G y Camila Gallardo.



