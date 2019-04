Alejandra Guzmán y su historia, a su manera

“Es bueno tenerte al frente”, le dijo Alejandra Guzmán a Majida Issa cuando se encontraron en Los Ángeles, poco antes de un concierto de la roquera mexicana.

Issa la estaba persiguiendo de concierto en concierto, todos llenos, por lo que no podía comprar una boleta, y debió recurrir a la mánager de Guzmán para que le permitiera verla así fuera unos pocos minutos.



“Necesitaba mirarla a los ojos antes de empezar a grabar”, dice Issa. La colombiana ya se había ganado el casting entre más de 90 actrices que querían ser Alejandra Guzmán en la bioserie La Guzmán, que se emite desde hoy por el canal RCN, a las 10 p. m.



Issa se pone en el mismo nivel de otro colombiano que ya representó a un cantante en una producción mexicana (Julián Román fue Juan Gabriel), pero además en su carrera es la tercera cantante que interpreta: fue Helenita Vargas en la serie sobre la caleña, y Chavela Vargas en una producción teatral.



“Por supuesto, se trata de una historia y un producto muy mexicanos, pero que la música hace universales”, dice Issa, pues Guzmán ha vuelto imprescindibles del cancionero latinoamericano temas como Hacer el amor con otro y Mala hierba y otros.

La colombiana pudo volver a México, donde estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral, luego de 10 años, y lo hizo para representar a una de sus cantantes favoritas. “Pero, lo más importante fue regresar a trabajar en lo mío”, cuenta.



Las grabaciones duraron casi seis meses, y esto le permitió a Issa hacer una evaluación de su carrera: “Yo me gradué en el 2005, y en este regreso pude sentir lo que he avanzado. Fue algo conmovedor porque me ratificó que en las carreras, lo que importa no es el ego sino ponerse, en mi caso, al servicio de un personaje, como lo he hecho”, sigue.



Y, aunque se considera una seguidora consumada de Alejandra Guzmán, Majida Issa dice: “No tenía ni idea ni del 10 por ciento de su vida. Para ella fue durísimo llegar a donde está. Ha tenido que superar retos, desamores, problemas de salud. Ella se hizo muy solita, y le costó mucho hacerse a un nombre, con mayor razón por ser hija de dos estrellas como Enrique Guzmán y Silvia Pinal. Pero, además, tuvo desencuentros y personas a su alrededor que le hicieron daño”, agrega.



La producción, dirigida por Camilo Vega y Mauricio Cruz, cuenta además con los actores mexicanos Carmen Madrid, Esteban Soberanes, Erick Elías y Aleyda Gallardo, entre otros.



En su actuación, Issa hizo exactamente lo que le aconsejó Alejandra Guzmán cuando terminaron su encuentro en Los Ángeles: “Fue bueno tenerte al frente, así que diviértete, cabrona; sé tú, auténtica, yo siempre he sido auténtica”.



¿Dónde y cuándo?



‘La Guzmán’, serie sobre la vida de la roquera mexicana Alejandra Guzmán. A partir de hoy y de lunes a viernes, a las 10 p. m. por el canal RCN.