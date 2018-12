¿Cómo sería 'Mi pobre angelito' en el 2018?

Después de casi 30 años, Macaulay Culkin volvió a habitar la casa que en 1990 lo convirtió en uno de los niños más famosos del cine en aquel momento. El actor protagonizó 'Mi pobre angelito' ('Home Alone' en su idioma original), una comedia navideña en la que su personaje, Kevin McCallister, queda totalmente solo en su casa luego de que su familia se olvidara de él cuando emprende su viaje vacacional.

Ahora, Culkin volvió a encarnar al personaje, esta vez en su edad adulta, pero despertando en la misma casa. El actor recreó varias escenas de la popular película para un video publicitario de Google, en el que promociona su asistente virtual.



La publicidad dura cerca de un minuto, tiene como título 'Home Alone again with the Google Assistant y en menos de un día ya superó las 6 millones de reproducciones.

En ella se ve a Culkin preguntando en voz alta por su madre y por su padre y luego interactuando con el asistente, quien le recuerda que tiene la casa para él solo, así como le pasó a su personaje en la película que dirigió Chris Columbus.



Culkin continúa recordando algunas secuencias famosas de la cinta, como su afeitada frente al espejo o el domicilio de una pizza que recibe con el audio de una película de mafiosos.



Aunque Culkin alcanzó gran fama en los 90 gracias a esta serie de películas, e incluso a los videos que grabó junto a Michael Jackson, el actor decidió alejarse del cine y la televisión y se tomó un descanso de casi una década.



Luego, protagonizó algunos escándalos. En el 2014, por ejemplo, fue detenido por posesión de marihuana y otras sustancias controladas. El artista después retomó su carrera en la actuación e incluso hizo algunos intentos en el mundo musical. ​





