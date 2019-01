Los colombianos que brillan en el cine y la T.V. de EE.UU.

El éxito en la industria del entretenimiento de Estados Unidos, de artistas colombianos como Sofía Vergara, Carolina Guerra o Catalina Sandino ya es reconocido por la crítica y las audiencias de ese país y en Colombia. A esta estela de fama se acaba de sumar la selección de Rachel Zegler, la actriz de madre colombiana que protagonizará la nueva versión del musical 'West Side Story', que dirigirá Steven Spielberg.

Si bien aún no se puede comparar con el éxito de Sofía Vergara, quien ha sido durante siete años la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense, o con la larga trayectoria tanto en cine como en teatro del actor John Leguízamo, es de resaltar los acercamientos que algunos artistas empiezan a tener con la meca de la industria del cine y la televisión.



Es el caso del actor colombiano Juan Pablo Raba, quien el año pasado participó en la película de Hollywood Peppermint, protagonizada por Jennifer Garner. No obstante, Raba ya había tenido apariciones en Six y en la serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.

El actor como Ricky ‘Buddha’ Ortiz en ‘Six’, que acaba de grabar su nueva temporada. Foto: History Channel

Igualmente, en 2016 el antioqueño Juan Cely actuó en la película 'El infiltrado' junto a Bryan Cranston, reconocido protagonista de la serie 'Breaking Bad'. En esta producción, el actor paisa también compartió escenario con el ya mencionado John Leguízamo.



Y aunque, Vicky Hernández y Diego Trujillo son bien reconocidos en Colombia, no es muy conocido que estos dos legendarios de la actuación en el país, también participaron en una producción norteamericana, la película 'Prueba de vida' ('Proof of Life'), protagonizada por Meg Ryan y Russell Crowe.

Pero los colombianos ya no solo suenan en Hollywood por actuar, sino también por dirigir, producir, cantar o maquillar, como es el caso de Laura Sánchez, la youtuber que fue contactada por Universal Studios para que formara parte de 'Krampus', la película que fue estrenada el pasado 4 de diciembre de 2015 en Estados Unidos, dirigida por Michael Doughterty y protagonizada por Toni Collette y Adam Scott.

Asimismo, aunque ya fue hace un buen tiempo, es de resaltar el trabajo de Isabel Cristina Vega, quien con el documental La Corona, en el que narra la historia del reinado de belleza en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, estuvo nominada al Óscar en el 2008 a mejor corto documental. Y el Óscar universitario que recibió la bogotana Patricia Cardoso, en 1996, por el corto 'El reino de los cielos', quien después dirigiría a la actriz América Ferrera en 'Las mujeres de verdad tienen curvas'.







