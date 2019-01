Los hitos de ‘Roma’ en los Óscar, sin ganarse una una estatuilla

A lo que sucedió con Roma en las nominaciones a los premios Óscar, que se conocieron este martes 22 de enero, solo le cabe la palabra ‘histórico’. Ni los galardones conseguidos por los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, como directores y productores, igualan el logro de la película de su compatriota Alfonso Cuarón.

Se trata de diez postulaciones en las categorías principales, en las cuales se incluyó a Roma entre las ocho aspirantes a mejor película. Esta es la primera vez en la historia del galardón en la que figura en esa categoría una producción en español (y mixteco, idioma tradicional indígena) y, a su vez, la primera vez que una cinta latina obtiene tal cantidad de nominaciones –la anterior había sido El laberinto del fauno, coproducción mexicano-española dirigida por Del Toro, que alcanzó seis nominaciones y dos estatuillas–.



Roma, una historia íntima inspirada en la vida de Cuarón, más mexicana que el tequila, rodada en blanco y negro y con un elenco que alterna a figuras como Marina de Tavira con noveles actrices como Yalitza Aparicio, se alza como una de las favoritas de la edición 91 de los Óscar, contando –además de las candidaturas para ambas actrices–, con nominaciones en dirección, edición de sonido, mezcla de sonido, fotografía y película en lengua extranjera.



“(Aparicio) es una mujer indígena nominada a mejor actriz, cosa que me da un gusto enorme. Lo que me da gusto es que una película centrada en una trabajadora doméstica de origen indígena esté siendo celebrada”, dijo Cuarón a la cadena Radio Centro al conocer las nominaciones de su película, una producción de Netflix que tuvo estreno limitado en las salas de cine.



Precisamente, en el apartado de filme en habla no inglesa se quedaron las ilusiones de la producción colombiana Pájaros de verano. La más reciente apuesta de Cristina Gallego y Ciro Guerra no clasificó entre los cinco títulos que competirán por la estatuilla: además de Roma, Capernaum (Líbano), Shoplifters (Japón), Cold War (Polonia) y Never Look Away (Alemania) –estas dos últimas también sorprendieron al clasificar en categorías como mejor fotografía–, y en dirección, para Pawel Pawlikowski (Cold War).



Con el anuncio de los candidatos en sus 24 categorías, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que revelará los ganadores del Óscar el próximo 24 de febrero –en una ceremonia cuyo presentador oficial no se ha anunciado–, envió un mensaje: en Hollywood caben todos, desde la posibilidad de que la mejor película del año sea en español, si gana Roma, pasando por un filme sobre la segregación racial, como El infiltrado del KKKlan, o que la vencedora fuera Black Panther, otro hito de esta edición al ser la primera cinta sobre un superhéroe en llegar a la categoría más importante de la noche.



Olvidados y merecidos

A la par con Roma, la película La favorita, del director griego Yorgos Lanthimos, llega a la contienda haciendo honor a su nombre y optando por diez estatuillas. De este relato de época y pleno de humor negro, se destacan sus actrices: Olivia Colman (nominada a mejor actriz principal) y Emma Stone y Rachel Weisz (ambas aspirantes en el apartado de actriz secundaria).



Luego de Roma y La favorita, las películas con el mayor número de postulaciones son Nace una estrella y Vice (ocho), Black Panther (siete), El infiltrado del KKKlan (seis), Green Book, Bohemian Rhapsody y El primer hombre en la Luna (cinco), El regreso de Mary Poppins (cuatro) y Cold War, If Beale Street Could Talk y Can You Ever Forgive Me? (tres).



A lo alcanzado por Black Panther se suma que otras historias fantásticas aspiran este año a llevarse un Óscar: Avengers: Infinity War (en los mejores efectos especiales) y Spider-Man: un nuevo universo y Los increíbles 2 (ambas en película animada).

Para celebrar, que por fin la academia incluyera a Spike Lee como nominado a mejor director por El infiltrado del KKKlan.

Sin embargo, la fiesta no es para todos. Hay que mencionar las omisiones de la Academia, que dejó por fuera de sus candidatos en dirección a Barry Jenkins, quien está detrás de If Beale Street Could Talk y había ganado el Óscar como guionista de Moonlight, o a Peter Farrelly, el brillante realizador de comedias como Amor ciego y Loco por Mary, a quien desconocieron por su trabajo en Green Book.



Por el lado actoral, se quedaron en el tintero Emily Blunt, a quien no destacaron como actriz principal por El regreso de Mary Poppins ni como mejor intérprete de reparto por A Quiet Place. Tampoco figuró Ethan Hawke, que había sonado por su desempeño en First Reformed, ni Claire Foy, aplaudida por su actuación en El primer hombre en la Luna.



Tampoco entraron en estas categorías Timothée Chalamet, nominado el año pasado por Call Me By Your Name y que podría haber clasificado con Beautiful Boy, película por la que también ignoraron a Steve Carell.



*Con información de Reuters y Efe

El brillo de Netflix en los Óscar

Las diez nominaciones conseguidas por Roma en la edición 91 de los Óscar no son el único reconocimiento que obtuvo Netflix, la productora de la película. Al éxito del filme de Alfonso Cuarón se suman las tres candidaturas de la película The Ballad of Buster Scruggs, de los hermanos Coen, que aspira a las estatuillas de mejor canción original, vestuario y guion original. Y la plataforma cierra con la nominación de End Game, como mejor corto documental.

Para que no se las pierda

La esposa: en cartelera.

Roma: Cinema Paraíso (Bogotá).

Bohemian Rhapsody: en cartelera.

Vice: 31 de enero.

La favorita: 7 de febrero.

Green Book: 14 de febrero.

Capernaum: 14 de febrero.

Cold War: 21 de febrero.