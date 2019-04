Cinco teorías acerca del final de 'Game Of Thrones'

El actor danés Nikolaj Coster-Waldau (que interpreta a Jaime Lannister) le contó una vez a EL TIEMPO que existen tantas teorías alrededor de los acontecimientos y el final de la serie Game of Thrones, que es posible que más de uno tenga el cierre de la historia en sus especulaciones.

Para los fanáticos incondicionales de la producción televisiva de HBO es un ejercicio cotidiano, casi una necesidad, el plantear diferentes escenarios alrededor de la lucha de poderes y la naturaleza de los personajes que siguen en pie en este entramado épico que ha dibujado la serie en todas sus temporadas.



Ellos saben que la sorpresa y lo impredecible se ha convertido en el pan de cada día en Game Of Thrones y es esa razón, posiblemente, las que los haya llevado a crear teorías de todos los pelajes para tratar de revelar el destino de la serie. Aquí ofrecemos cinco de las que han tenido cierta repercusión y que se destacan por no ser del todo tan disparatadas o extrañas.



1. Bran Stark tiene todo el poder

​

El pequeño que desencadenó el primer gran giro de Game of Thrones ha tenido una evolución interesante y, si se quiere, un tanto oscura, al convertirse en un joven capaz de ver el pasado e influir en el futuro al punto de que se dice que el personaje es en realidad Bran el Constructor y el Rey de la Noche.



Dado que además tiene la capacidad de ‘meterse’ en los cuerpos de otros seres humanos, hay una teoría que plantea que el Stark intentará evitar el desarrollo de la 'gran guerra' comunicándose con el Rey Loco, luego metiéndose en la piel de Bran el Constructor para fortalecer el Gran Muro pero, al fallar en sus intentos, intentará entrar en el cuerpo del líder de los White Walkers.



Esa decisión desencadenaría el hecho de que quede atrapado en el cuerpo del monarca de hielo. Una narrativa arriesgada, ya que implicaría un giro radical en la historia de Game of Thrones, convirtiendo a este personaje en el eje de un conflicto con una trascendencia más onírica.



Visto así, Bran controlaría los hilos de todo el conflicto de poder y revelaría una gran sorpresa para los fanáticos de la serie. Es más, muchos lo imaginan controlando al dragón de hielo y con eso cambiando el esquema de los acontecimientos.



2. Littlefinger está vivo

​

Littlefinger (Petyr Baelish), el mago del engaño y la manipulación, se despidió de la serie al ser asesinado por Arya, para algunos en una escena que no estuvo a la altura de la importancia del personaje. Emocionalmente, se esperaba una ejecución épica y más brutal.



Sin embargo, no sería extraño que Littlefinger engañara a su asesina pagándole a una de las mujeres sin cara para que tomara su lugar. Es una propuesta que adquiere mayor valor ya que en la séptima temporada Arya espía a Petyr Baelish, y lo ve entregarle una moneda a una mujer chica.



Conociendo la naturaleza de ese personaje y el hecho de estar de alguna manera en alerta luego de que Bran le dijera que el caos está escalonando, no sería raro que diera la mayor sorpresa de la serie, reapareciendo para tener una visión privilegiada del conflicto que se avecina.



3. Tyrion es un Targaryen

​

Todos saben que este personaje tiene un amor especial por los dragones y ha sido uno de los pocos (salvo Danaerys Targaryen y Jon Snow) que ha tocado a un dragón, lo cual podría confirmar la teoría. Sin embargo, esa situación no cambiaría mucho el panorama alrededor de quien se queda con el trono.



4. Jon mata a Daenerys Targaryen ¿o al revés?

​

Esto pasaría tras una profecía en la que el fin de la 'gran guerra' que se vivirá en la serie se podría alcanzar a través de un sacrificio. Hay planteamientos acerca de este difícil cuestionamiento. Jon podría ser el encargado de matar a Daenerys Targaryen con su espada para conseguir la derrota de los White Walkers, aunque la solución también funciona con la Reina de los Dragones traicionando al Rey en el Norte.



5. Jaime Lannister se queda con todo

​

Todo apuesta a que Jon Snow o Danaerys Targaryen serán los grandes protagonistas del desenlace de Game Of Thrones, pero otros enfocan sus esperanzas en Jaime Lannister, un sobreviviente que se ha ido ganado el respeto y la simpatía de los fanáticos de la serie.



Sería muy interesante este giro en la historia, pero en realidad Game Of Thrones no se caracteriza por responder a un argumento en el que la mayoría queda contento. Aún así, que el hombre que se hundido varias veces y que ha vuelto a renacer otras tantas sea el indicado para imponer la paz entre los reinos no sería nada despreciable.



CULTURA

Twitter: @CulturaET