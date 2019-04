¿Por qué es tan adictiva 'Game of Thrones'?

Se trata de la producción más exitosa de la televisión mundial, que se puede dar el lujo de hacer esperar casi dos años a sus millones de fanáticos por un cierre de la historia. Lo mejor es que ellos no tienen ningún problema de aguantar el tiempo que sea necesario para ser testigos del cierre de un arco cargado de luchas de poder, traiciones y giros en su narrativa, capaces de escapar de cualquier molde establecido en los terrenos de la épica televisiva, la intriga política o la aventura.

'Game of Thrones' estrena su octava y última temporada (14 de abril , a las 8:00 p. m. por HBO) sabiendo que puede ser la causante de que las calles estén vacías y muchos se atrincheren para ver ese primer episodio de 54 minutos que retomará la lucha por el Trono de Hierro, los peligros y los sacrificios de los Targaryen, los Lannister y los Stark, dinastías que, a lo largo de los años, han tenido que jugar ese peligroso juego por el poder.

Gracias a una evolución narrativa que configuró el ecosistema perfecto para contarnos las aventuras de reyes con una naturaleza gris (ni tan buenos ni tan malos), exponer los contrastes de reinas sufridas que se transforman en poderosas indomables, guerreros que han tocado fondo y que, tras un extraño entramado de coincidencias y situaciones al límite, emergen con reflejos de luz en un mundo marcado por la oscuridad y la tragedia, 'Game of Thrones' consiguió lo impensable: ser cercana, a pesar de su complejidad inicial, y, a la vez, ser adictiva por la manera en que conectó sus personajes con el espectador.



Asimismo, apostó por matar lo predecible, acabar con la idea del héroe inmortal y reconocer que en la unión de fuerzas está la clave para afrontar un peligro común, representado en los White Walker, una suerte de guerreros muertos en vida que pueden destruir a los que codician el Gran Trono.



Los fanáticos incondicionales saben las relaciones, las debilidades y hasta se aventuran a pensar en el destino de la reina de los dragones (Daenerys Targaryen), que parecerá anteponer su ambición para unirse a Jon Snow (el héroe más querido de los últimos años dentro de la producción) y así tratar de frenar al Rey de la noche. Pero todo parece indicar que esa alianza no será bien recibida por Sansa Stark, la hermana de Snow, quien podría convertirse en una contrincante de la reina. Pero ese solo es un detalle de un gran argumento.

‘Realmente excitante’

“Lo que viene es realmente excitante, no puedo decir nada, pero va a tener una magia y ofrecerá algo que yo nunca había visto”, dijo la actriz Maisie Williams, quien interpreta a Arya Stark, en un panel de la Comic Con de Brasil.



“Este viaje interpretando a Arya desde que era una niña hasta convertirse en una mujer ha sido emocionante y me ha llevado a ser capaz de reflexionar acerca de mi vida y cómo he ido creciendo”, reflexionó Williams sobre Arya, la otra hermana de Jon Snow, sobre quien recae mucha atención, ya que se trata de un personaje con una evolución colosal dentro del universo de 'Game of Thrones'.



A su vez, el actor John Bradley-West, que encarna a Samwell Tarly, tuvo su propia visión del éxito que alcanzó la serie. “Lo mejor es que se trata de una verdadera serie global. Tenemos un elenco de todo el mundo, hemos conocido diferentes culturas (…) Hemos fortalecido la idea de un mundo en el que todos podemos compartir muchos sentimientos”.



“También hemos experimentado cada detalle y esa pasión de todo el equipo por crear este mundo fantástico. Cada uno ha sobrepasado los estándares”, agregó Bradley-West acerca de una serie que en este ciclo de despedida gastó, en promedio, 15 millones de dólares por episodio y que solo en Estados Unidos tiene un promedio de seguidores de 30 millones de personas.



A pocas horas del estreno, la sensación también es de alivio al saber que ya no habrá más secretos que guardar ni el cuidado extremo de sus protagonistas al hablar de la experiencia.



“Fueron tantas capas de seguridad que tuvimos que superar (…) Los guiones nos llegaban protegidos con contraseña y en correos electrónicos encriptados. Es como una información confidencial”, recordó en una entrevista Bradley-West. “Era como un tema de espionaje”, agregó la actriz Hannah Murray, quien interpreta a Gilly.



Pero lo más duro para ellos era saber que con cada página que leían se acercaban al final de la serie. “Suena obvio, pero antes era el final de un capítulo solamente y con esto nos dimos cuenta de que todo está por terminar (…) Fue duro, pero, a la vez, fue un impulso para hacerlo bien”, recalca Bradley-West.



Quizá el comentario más inquietante acerca del futuro de esta historia lo haya dado la actriz Gwendoline Christie, que en la serie se transforma en Brienne de Tarth, la leal protectora de las jóvenes Stark, quien reconoció que el final de esa épica producción va a afectar tanto a sus seguidores que tendrán que acogerse a un tratamiento de terapia intensiva. “Sinceramente, el final de la serie va a mandar a todo el mundo al médico en busca de ayuda profesional”, bromeó en una entrevista del canal E!.



Para Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) el adiós será “algo muy fuerte”, ya que la gente se ha conectado de una manera especial con unos personajes que, como él dice, “viven en un loco mundo con dragones, lobos y magia”.



