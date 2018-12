El polémico abuso sexual en película del fallecido Bernardo Bertolucci

La de 'El último tango en París' fue muy famosa: una década después de haberse estrenado la película (en 1972), su protagonista, la francesa Maria Schneider relató que ni el director –el joven Bertolucci en un naciente camino al reconocimiento-, ni su compañero de reparto –un Marlon Brando cincuentón y halo de estrella- le dijeron lo que sucedería en el filme.

Jeanne, una aspirante a actriz, es sometida sexualmente por Paul, un profesor que recién ha enviudado, mientras usa mantequilla como lubricante.



“Debí llamar a mi agente o tener a un abogado en el set de rodaje porque no puedes forzar a alguien a hacer algo que no está en el guion, pero yo no lo sabía. Marlon me dijo: "María no te preocupes, solo es una película", pero durante la escena, incluso cuando sabía que no era real, estaba llorando de verdad. Me sentí muy mal porque me habían tratado como a una sex symbol y yo quería que se me reconociera como actriz (...). Me sentí humillada y para ser honesta, me sentí un poco violada por ambos, tanto Marlon como Bertolucci”, le dijo Schneider al Daily Mail en 2007.



Durante décadas la escena de sexo anal suscitó todo tipo de comentarios y juicios en contra del realizador italiano que falleció este lunes 26 de noviembre, a los 77 años, en Roma.

Quería que su reacción fuera la de una chica, no la de una actriz FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, Bertolucci aseguró que la actriz estaba informada respecto a la secuencia de sexo anal, pero que desconocía lo de la mantequilla. Así lo ratificó el realizador en una entrevista con la Cinémathèque Francaise, en 2013, que salió a la luz tres años después, junto con un comunicado del director al respecto de la misma polémica.



"Pobre María. Murió, creo que hace dos años (falleció de cáncer en 2011). Después de la película no nos volvimos a ver porque ella me odiaba. La escena de la mantequilla la pensamos Marlon Brando y yo esa mañana, antes de rodar. Creo que me porté horriblemente con María, porque no le conté lo que iba a pasar. Quería que su reacción fuera la de una chica, no la de una actriz. Quería que se sintiera la humillación, que gritara ¡no, no!... Creo que nos odió a Marlon y a mí porque no le contamos el detalle de la mantequilla como lubricante. Aún me siento muy culpable por todo esto".

Furia en Oriente

'El último tango en París' no fue la única película que causó revuelo en la carrera de Bertolucci, autor de piezas cinematográficas como 'Belleza robad'a o 'The Sheltering Sky' o 'Novecento', una obra que aborda las ideologías políticas de Italia en la primera mitad del siglo XX.



Fue 'El último emperador' el título que también lo puso en el ojo de la crítica. El retrato espléndido que logra Bertolucci sobre el emperador Pu Yi contó con la venia y la colaboración del gobierno chino, que autorizó por primera vez a un equipo occidental para hacer un rodaje en la Ciudad Perdida.

Sin embargo, la controversia vino durante el estreno del filme, en 1988, pues para el mercado japonés fueron editadas varias escenas que hacían alusión a la masacre de Nanking, en las que soldados nipones disparan contra las masas chinas.



Ante las airadas protestas del mismo Bertolucci la distribuidora japonesa Shochiku Fuji restituyó el filme en su totalidad.



En su momento, los distribuidores alegaron que habían recibido amenazas de grupos de la extrema derecha japonesa, que anunciaron la posibilidad de atentados contra las salas que proyectaran El último emperador, según publicó el diario español El País.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

En Twitter: @CulturaET