Las celebridades de A. Latina que han denunciado abusos en su contra

En las últimas horas se dio a conocer una denuncia de Thelma Fardín – la actriz argentina que interpretó el papel de Josefina en la serie infantil ‘Patito Feo’- en la que aseguró haber sido violada por el actor Juan Darthés.



Según el relato de Fardín, en el momento del abuso ella tenía 16 años y el actor 45, corría el año 2009 y estaban en Nicaragua en una gira del programa. El relato lo hizo público en un video en su cuenta de Instagram y en una rueda de prensa de la agrupación Actrices Argentina.

Otras celebridades que han sido víctimas

Eileen Moreno

Uno de los más recientes casos de violencia que se dio a conocer en Colombia fue el de Eileen Moreno, quien en septiembre denunció a su expareja Alejandro García por haberla golpeado.



Varias personalidades a través de sus redes sociales rechazaron la agresión y dieron su voz de aliento a Moreno. En su momento, en Instagram, Twitter y Facebok, decenas de personas subieron fotos cubriéndose un ojo para expresar su solidaridad.

Eileen Moreno, actriz. Foto que la muestra tras la agresión de su exnovio. Foto: Cortesía oficina de prensa de la artista.

Valerie Domínguez

La exreina de Colombia fue la portada de la edición 139 de la revista Donjuan. Allí habló de varios episodios que marcaron su vida, entre ellos el maltrato que sufrió por parte de su pareja.



“El maltrato psicológico es algo muy fuerte. Cuando tú estás metido en algo así la manipulación es tan fuerte que tú no puedes salir tan fácil”, dijo Domínguez. Además, ella se refirió al maltrato como el peor de los males que puede sufrir una persona.

Valerie Domínguez fue señorita Colombia en el 2005. Foto: Andrés Torres / EL TIEMPO

Johanna Fadul

A principio de este año, en el programa La Red, Johanna Fadul denunció que a los 17 años, en un casting, un hombre la manoseó mientras le explicaba cómo debía interpretar un papel. Fadul también mencionó que en México un productor de cine le ofreció participar en una producción, pero para ganarse el puesto le dio a entender que debían sostener relaciones sexuales.

En 2015, Johanna Fadul sufrió complicaciones en su embarazo, lo que ocasionó la pérdida de sus dos bebés. Con valentía, decidió compartir su experiencia junto con su pareja, Juan Sebastián Quintero. Foto: Instagram: johannafadul

Salma Hayek

Después del escándalo por las acusaciones contra Harvey Weinstein, la actriz mexicana Salma Hayek denunció que el productor la acosó en múltiples ocasiones, la amenazó de muerte y la presionó para grabar escenas de sexo.



En una columna en 'The New York Times', la artista dijo que había tenido que decir "no" a Weinstein cuando le proponía ducharse juntos y se ofrecía a darle un masaje o practicarle sexo oral.

Hayek fue una de las víctimas de Harvey Weinstein. Foto: JOSEPH EID / Archivo AFP

Karla Souza

Karla Souza es una reconocida actriz mexicana que interpretó el papel de Jackie en la película ‘No se aceptan devoluciones’. Además, actualmente hace parte del elenco de la serie ‘How to Get Away with Murder’.



Ella, a principio del 2018, le relató a Carmen Aristegui, en CNN, cómo fue víctima de abuso por parte de un director, el cual se reservó su nombre. “Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó”, contó.



Luego de las denuncias, las también actrices mexicanas Stephany Sigman, Paola Núñez y la clavadista olímpica Azul Almazán denunciaron que sufrieron abusos y violencia sexual en los inicios de sus carreras.

Karla Souza, quien hace parte de la serie ‘How to get away with murder’, dijo que un director de cine la había violado. Foto: Sáshenka Gutiérrez / EFE

Carlos Santana

El músico mexicano le contó a la revista Rolling Stone que cuando tenía entre 10 y 12 años, un individuo estadounidense, vestido como un vaquero, le ofrecía juguetes, dulces y regalos. Un día utilizó esa manipulación para abusar de él. El músico ha contado en varias entrevistas que tuvo que estar en terapia para superar su trauma.

Carlos Santana ha sido catalogado como uno de los guitarristas más importantes de la historia. Foto: Jorge Padeiro / EFE

Roberto Cavazos

Luego de las denuncias de Anthony Rapp en contra de Kevin Spacey –el actor que interpretaba el papel de Frank Underwood en la serie House of Cards de Netflix-, Roberto Cavazos, un actor mexicano, reveló que también sufrió acoso por parte del estadounidense.



Los hechos ocurrieron cuando Cavazos asistía al Old Vic Theatre, en Londres, y Kevin Spacey lo dirigía. Roberto Cavazos –un artista formado en Gran Bretaña y quien tiene experiencia en cine, teatro y televisión- mencionó que “era tan comúnes” los episodios con Spacey, que se volvieron un chiste local en la capital de Inglaterra.

El mexicano coincidió con Spacey mientras este era director artístico del Old Vic Theatre. Foto: Cabazos (izq.): @yosoyrobcavazos / Spacey (der.): Nicholas Kamm / AFP

*Con información de agencias y El Universal México (GDA)