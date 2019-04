'Bohemian Rhapsody', la biografía que logró 900 millones de dólares

Cuando se estrenó muchos críticos y fanáticos puristas lanzaron el grito en el cielo. Criticaron sus errores de fechas, giros inesperados y la carencia de más polémica.

Pero el público mundial respondió de manera masiva y positiva a las aventuras de una de las bandas más grandes del rock mundial. La película, protagonizada por el ganador de un Oscar Rami Malek, ha conseguido recaudar más de 900 millones de dólares.



Parte de esa astronómica cifra se debe a que fue estrenada recientemente en China donde alcanzó ingresos superiores a los 13 millones.



Para nadie es un secreto que el carisma de su actor principal fue parte esencial del éxito mundial de la película, que logró además que el interés de las nuevas generaciones por los artífices de canciones como Another One Bite´s of Dust, Killer Queen y I Want to Break Free, entre otras.



'Bohemian Rhapsody', que llegó a las salas de cine en noviembre, se convierte en la cuarta producción más grande de Fox y se ubica en la lista de gigantes como Star Wars: Episodio I: La amenaza fantasma, Avatar o Titanic.



"La biografía del excéntrico cantante de Queen tiene una buena ristra de defectos, pero la interpretación que [Malek] hace de Mercury enmienda la mayoría de ellos", escribió de la producción Peter Travers, de la revista Rolling Stone.



CULTURA

