Actriz habla de su experiencia con José Gregorio Hernández

A la actriz María Fernanda Martínez le escriben en las redes sociales para saludarla y recordar su papel en la serie 'Amar y vivir', la cual se convirtió en uno de los proyectos más importantes de su carrera en la televisión.

Esa fue una producción de 1988 que tuvo un fuerte componente social y contaba la historia de una joven que trataba de salir adelante en una plaza de mercado y soñaba con ser cantante. Pronto, se convirtió en un hito de la televisión colombiana.



Eso le abrió paso a la actriz para hacer parte de otros proyectos como 'Escalona', 'Las ejecutivas', 'La caponera' y 'La dama de Troya', solo por nombrar algunos.

Ahora, Martínez es la protagonista de la película 'La médium del venerable', que se estrena hoy y que cuenta las experiencias paranormales de una mujer que logra comunicarse con el espíritu del médico José Gregorio Hernández, a quien se le atribuyen varios milagros y quien tiene un círculo de devoción muy fuerte en Colombia.

La actriz interpreta a Sofía Carreño, quien tendrá que lidiar con un cambio radical en su vida, ante el don que se le revela, afrontando desde la incredulidad de su círculo social hasta el ataque frentero de personas que aprovechan la imagen del médico y la fe para sacar beneficio propio.



“Esta es una película de amigos, de esos que sabes que van a despegar contigo cuando tienes un sueño; en este caso, somos amigos que sentimos mucha pasión por el cine. A mí me gusta hacer cosas que trasciendan y que tengan un propósito”, reflexiona la intérprete en una charla con EL TIEMPO.



Cuando supo del proyecto, una de las cosas que le atrajo era que la historia ofrecía un elemento espiritual, sumado a un guion con matices que exploraban el drama, un poco la tensión y una historia cercana.



“Cuando me llamaron para hacer la película podría decir, sin exagerar, que me estaba preparando desde que era muy pequeña para el reto (...) Desde que tenía 13 años, siempre me he cuestionado acerca de cosas como el propósito de la vida, lo que hacemos acá (...) Pienso que cada uno tiene un don, una labor que hacer —la cual es diferente a su trabajo— que está ligada de alguna manera a ayudar a los demás. Mi personaje ratificó este camino”, comentó la protagonista de 'La médium del venerable'.



Asimismo, ella reconoce que siempre el aspecto emocional y espiritual han sido parte de los proyectos que ha desarrollado tanto en la televisión como en el cine y la música.

“Me puse en sintonía con el proyecto. No tenía, en un principio, mucho conocimiento acerca de José Gregorio Hernández, pero cuando conocí su historia y me entrevisté con la médium real que inspiró la película, supe que tenía que dar el 150 por ciento por el proyecto”, asegura.



“Siento que esta película trasciende (...) Tiene manejo cinematográfico y un valor como pieza artística(...) Puede abrirse a la gente que cree en él o a quienes les gusta la ficción, en realidad, la pueden pasar muy bien”, finaliza.



