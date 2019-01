Regresa ‘The Punisher’, un personaje difícil de querer

Para llegar a la morgue del hospital Woodhull, en Brooklyn, Nueva York, se tiene que tomar un ascensor oscuro que necesita más de un intento para que empiece a descender al sótano.



Una vez en las entrañas subterráneas de este ajado hospital de East Williamsburg, actores y personal real que trabaja en el centro médico, que está en pleno funcionamiento, se mezclan entre los fríos y largos corredores. A un extremo, un grupo de personas con audífonos y radios de comunicación se amontonan alrededor de cámaras, equipos y monitores. Al otro lado, Deborah Ann Woll y Amber Rose Revah, en sus papeles de Karen, una secretaria convertida en periodista, y Dinah Madani, una agente del Departamento de Seguridad Nacional, respectivamente, averiguan por el estado de tres cadáveres femeninos.

Es un día más en el rodaje de ‘The Punisher’, la serie de Netflix sobre el violento superhéroe de Marvel cuya segunda temporada se estrenó el viernes 18 de enero en la plataforma de ‘streaming’.



Cuatro pisos más arriba, en una sala de conferencias que normalmente se usa para debatir casos médicos, Jon Bernthal espera su turno para entrar en escena como el veterano de guerra convertido en ajusticiador.



Frank Castle (The Punisher), reconoce el actor, no es un personaje fácil de querer. Cualquiera que haya visto la primera temporada y Daredevil, donde se originó la historia, entiende por qué The Punisher es un héroe que usa la violencia para proteger a los más vulnerables y la serie no es tímida a la hora de mostrarla; eso incluye escenas que se podrían describir como espantosas.

La espalda a la audiencia

“No me interesa que le caiga bien a la gente”, dice Bernthal, quien desde su participación en ‘The Walking Dead’ ganó fama de intenso. “Uno de mis objetivos con los guionistas es frenar cualquier intento de hacerlo simpático. Creo que es un error”. El actor de 42 años argumenta que la intención de los cómics nunca fue crear un personaje que generara simpatía y que la serie de Netflix trata de honrar eso. “Se trata –dice– de ser lo suficientemente valiente como para darle la espalda a la audiencia y retarla a seguir un personaje que no le cae bien. Y la forma de ganar a la audiencia es mostrando el dolor en el que vive este tipo y de pronto aspirar a que alguien se identifique con ese dolor”.



Luego de vengar el asesinato de su familia y de sobrevivir de alguna manera al trastorno por estrés postraumático, el Frank de la segunda temporada está tratando de buscar la calma y vivir en paz, pero, según reveló el productor ejecutivo de la serie, Steve Lightfoot, eso durará poco.



Parte de la razón es Amy Bendix, una adolescente interpretada por Giorgia Whigham, a quien Frank se ve obligado a rescatar y proteger.



“Ella tiene cierta información, no sabemos qué es, pero hay gente detrás de ella”, dice Whigham, quien resaltó cuan colaborador fue Bernthal durante el rodaje. “Se convirtió casi en un mentor”, dice.



Otro personaje nuevo es John Piligrim, interpretado por Josh Stewart, uno de los villanos. El otro es Billy Russo (Ben Barnes), quien al final de la primera temporada escapa de la custodia policial. La introducción de dos villanos garantizará que ‘The Punisher’ siga en su racha ajusticiadora. Bernthal confiesa que encontraron desafiante continuar la historia del personaje luego de cubrir su origen con ‘Daredevil’ y la primera temporada.



“Lo que descubrimos muy pronto es que Frank se da cuenta de que gente inocente sale perjudicada cuando él no hace lo que se supone que tiene que hacer en este mundo: lo cual es darles cacería a los monstruos y hacerlos pagar”.

No me interesa que le caiga

bien a la gente...

‘Debe doler de verdad’

La violencia gráfica de la serie se desprende de la fuente, los cómics, dice Lightfoot, quien asegura que los temas actuales sobre movimientos en contra de las armas en Estados Unidos no han matizado lo que quieren hacer con la serie.



“Mi actitud es que si va a mostrar violencia, debe doler de verdad. No solo debe mostrar el acto, sino el costo físico y emocional”. Claro, unas peleas más viscerales hacen que el rodaje sea más riesgoso para los actores y Bernthal confiesa que ha tenido lesiones serias debido a que ejecuta sus propias escenas de acción. “Mi doble me odia porque nunca lo dejo trabajar”, dice.



Al final, agrega, la idea es que la audiencia apoye su misión, pero no necesariamente como la pone en marcha. “Creo que eso es más interesante y lo que distingue a ‘The Punisher’ de los otros personajes del universo Marvel”.

Relación compleja

Uno de los temas que se destacarán durante la segunda temporada es la relación entre Frank y Amy, la cual, dijo el actor, no se podría definir porque evoluciona a lo largo de toda la temporada. “Es una cosa diferente en distintos momentos. Es algo en lo que trabajamos duro”, confiesa el actor. “En algún momento (Amy) le recuerda a su hija, en otro, a su esposa, en otro la ve como una hermana. Dejar esas opciones abiertas hace que la relación sea más interesante”, asegura Bernthal.



Lightfoot está de acuerdo: “Esta vez la historia y la acción es más grande porque Amy es mucho más proactiva y también Frank se enfrenta a una guerra de dos frentes con dos villanos”.



Amy es una joven vulnerable, pero con cierta fuerza interna, que se ve envuelta en una situación inesperada, añade Whigham, quien revela que la audición para el papel incluyó una lectura para probar la química con Bernthal. “Fue genial –aseguró–, él fue muy acogedor y abierto”.

La caras nuevas de la segunda temporada

Josh Stewart interpreta a John Pilgrim, uno de los dos principales villanos de la temporada. Pilgrim está a la caza de Amy Bendix, una adolescente que termina protegida por Frank. Según Steve Lightfoot, productor de la serie, Pilgrim tiene mucho en común con Frank y ofrecerá un balance perfecto al personaje central. “Es violento y tiene un pasado oscuro”, dijo Lightfoot.



Giorgia Whigham es Amy Bendix, una adolescente que de forma fortuita se ve en el centro de una conspiración y encuentra en Frank una especie de aliado. “Desde el principio, la relación entre los dos es intensa y cambia mucho a lo largo de la temporada”, dijo Whigham.



Floriana Lima es Krista Dumont, una psicóloga del servicio militar que atiende a Billy Russo durante su estadía en el hospital. Pero después de que él escapa, la relación continúa “de forma interesante”, dice Lightfoot.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Nueva York