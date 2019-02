‘Estamos elevando a personas reales al nivel de héroes’

Es probable que si al actor Joe Minoso, protagonista de la serie de televisión 'Chicago Fire', le apareciera su gato en un árbol, todo el departamento de bomberos correría a ayudarlo. Además, si eso pasara y lo reconocieran, tendría que tomarse fotos con todo el equipo y hasta le darían abrazos de agradecimiento.

Minoso, actor de ascendencia colombiana (su madre era de Santa Marta), sonríe al imaginar esa situación. “No creo que tengan que hacer algo especial por mí, porque en realidad trabajan muy bien para todos (...) ¿Sabes que hace unos cuatro años me quedé atrapado en el ascensor de mi apartamento y tuve que llamar a los bomberos para que me sacaran? Cuando estaban a punto de rescatarme encendí la cámara de video de mi teléfono y pude grabar la cara de asombro de los bomberos, que al verme gritaron: ‘¡Mira quién carajos es!’. Todo estuvo bien gracias a ellos”, recuerda el actor de 40 años en una charla con EL TIEMPO.



Minoso interpreta a Joe Cruz, quien dejó las peligrosas calles de su ciudad para convertirse en parte del equipo del Departamento de Bomberos de Chicago y de su equipo de rescate. La serie estrena el nuevo ciclo de su séptima temporada hoy, a las 8:50 p. m., por el canal de televisión paga Universal TV.

“Cruz siempre ha dado todo por los demás y por mucho tiempo ha tratado de vivir una experiencia alrededor del amor, enamorarse. Lo que adoro de mi personaje es que pasa por ese momento en un mundo en el que muchos piensan que no puedes revelar tus sentimientos y que debes mantener una distancia con los demás”, explica el actor, que se crió en el Bronx (Nueva York).



Asimismo, reconoce que le debe todo a la serie. “'Chicago Fire' me ha abierto todas las puertas dentro de la industria televisiva y gracias a ella encontré a mi esposa”, asegura, casi en consonancia con la experiencia que podría estar viviendo su personaje en esta etapa de la serie.

'Chicago Fire' navega en las aguas de la acción, el drama y un concepto de heroísmo clásico y más cercano a lo cotidiano, en un universo del entretenimiento en el que parece que lo válido es que el que te debe salvar proviene de otro planeta o tiene superpoderes.



“Creo que esa percepción es correcta y lo más importante en la producción es que estamos elevando a personas reales (los bomberos, médicos o investigadores) al nivel de héroes”, comenta.



“Es cierto que a veces la gente necesita escapar de la realidad con fantasías y superhéroes, pero ofrecemos la oportunidad de mostrar vidas de la gente real. El programa toma en serio a los bomberos, por eso tenemos más escenas arriesgadas, más momentos emocionales y una química real frente a las cámaras”, explica Minoso.



Para el actor, configurar la narrativa de 'Chicago Fire' teniendo como base a los bomberos ha sido un reto intenso y muy serio en el objetivo de hacer verosímiles los conflictos y, sobre todo, con los rescates que se muestran en cada episodio.

“Algunos de los bomberos reales aman la serie, pero creo que, igual, ellos pueden darse cuenta de si lo que hacemos está bien, se siente real o, por el contrario, se está exagerando. Es una gran responsabilidad, pero me siento orgulloso de asumir ese reto en cada episodio”, reconoce Minoso.



En diciembre del año pasado, el intérprete estuvo de paso por Bogotá, y uno de los lugares que conoció fue la catedral de sal de Zipaquirá. Además, prometió volver a Colombia.



“Vine, pues hace un tiempo mi madre falleció y me di cuenta de que nunca había estado en este país. Pensé que había visitado la tierra de mi mamá cuando tenía tres años (...), pero ella me dijo en una ocasión: ‘Yo nunca te he llevado... La que viajó fui yo cuando tú tenías esa edad’... Entonces, ahora que no está conmigo tuve el deseo de acercarme a sus raíces. Realmente voy a tener que regresar para hacer un viaje más profundo”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS@AndresHoy1