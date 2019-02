Alita: la nueva heroína de James Cameron

Hace 15 años, James Cameron tuvo que tomar una decisión acerca del siguiente guion que dirigiría: uno, era conocido como 'Proyecto 880' –que después se llamó 'Avatar'–, y el otro, que estaba inspirado en un popular y disruptivo animé de Yukito Kishiro: 'Battle Angel Alita'. La envergadura de cada producción le impedía ejecutarlas al mismo tiempo, así que se decantó por los seres azules que defendían un bosque fantástico, en un relato que obtuvo nueve nominaciones al Óscar y tres estatuillas en 2010.

“Me tropecé con mi amigo Guillermo del Toro, que es un fanático de las novelas gráficas y me dijo que tenía que revisar esto. Era el animé de Alita. De inmediato me enamoré del personaje, me obsesioné con que tenía que llevarlo al cine. Le pregunté a Del Toro si lo iba a hacer. ‘No, Jaimito –porque él me dice Jaimito–. Hazlo tú’”.

El recuerdo de Cameron es el primer acercamiento del director, productor y guionista con el animé que acaba de ver la luz en los cines del país en una superproducción que se titula 'Battle Angel: la última guerrera'.



“Después de conseguir los derechos de la historia –prosigue Cameron en esta entrevista cedida por el estudio a EL TIEMPO– hubo varios guiones que no me convencieron; entonces lo escribí yo mismo e hice un guion ridículamente largo, pero que contenía el alma y el corazón de lo que quería. Y me fui a dirigir 'Avatar', con la idea de retomar la idea”.



Pero eso no sucedió. A Cameron (Canadá, 1954), 'Avatar' lo consumió y debió ceder la dirección de Alita si quería que se realizara el filme. Allí es donde aparece el chicano Robert Rodríguez.

“Le entregué ese largo guion y se enamoró del relato. ‘Yo puedo dirigir esto’, me comentó. Así encontré al indicado, fue más bien rápido. No firmamos contratos ni papeles, solamente estrechamos las manos. Él mismo dedicó dos meses a adecuar y acortar la historia, la protegió, supo qué hacer. Sin duda, era el chico”, agrega Cameron, también artífice de icónicas producciones como 'Terminator', 'Aliens: el regreso' y 'Titanic'.



'Battle Angel: la última guerrera' se enfoca en Alita, una joven que es mitad humana y mitad androide, que no tiene recuerdos de su pasado –ni siquiera sabe su nombre– y que ha sido reconstruida por el científico Dyson Ido. La historia transcurre en un lugar caótico, en una época posapocalíptica. De a poco la joven de enormes ojos descubrirá que no es una adolescente convencional, así como a los enemigos que aparecerán para intentar matarla. El filme cuenta con las actuaciones de Rosa Salazar (nacida en Washington y de ascendencia latina) y los ganadores del Óscar Christoph Waltz, Mahershala Ali y Jennifer Connelly.



En ese viaje de autodescubrimiento, hay una historia de amor adolescente

entre Alita y Hugo…

Digamos que mi acercamiento inicial fue como un romance imposible al estilo de Romeo y Julieta: ella es un robot, él es un humano. Pero hay un tercer lado que completa ese triángulo: la historia con el padre (el doctor Ido). Y fue algo que me atrajo, como papá de una adolescente.



Parte del mensaje del filme es el empoderamiento femenino...

Estamos contando la historia de una chica que está por cumplir la mayoría de edad. Y cuando eso sucede, hay que lidiar con el temor adolescente y esas dudas que surgen: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Me quedo con mis padres o me independizo? Pero creo que a las mujeres les toca más duro, porque la sociedad las presiona para que adopten un rol femenino, que muchas veces es opuesto a las posiciones de liderazgo y autoridad. Pensando en eso, me cuestioné por qué no hacer un relato de empoderamiento femenino. Y Alita lo representa, aunque en principio no es consciente de eso, es un personaje poderoso.

Ella es una chica con una moral muy alta en un mundo completamente inmoral; pero Alita no sabe de dónde proviene ese sentido, es innato

¿La película es una metáfora del poder y la confianza?

Así es. Y sobre la moralidad también. Ella es una chica con una moral muy alta en un mundo completamente inmoral; pero Alita no sabe de dónde proviene ese sentido, es innato. Y todo se pone a prueba cuando esa chica de aspecto débil y que no sabe mucho de sí misma se enfrenta con el demonio. Ahí aflorarán su fuerza y sus principios.



Alita se suma a esos poderosos personajes femeninos que usted ha dibujado en el cine...

​

Creo que es fácil ver esa línea hacia atrás con heroínas como la teniente Ripley ('Alien') y Sarah Connor ('Terminator'), son esa clase de personajes que se pelean cuerpo a cuerpo. Sin embargo, busqué inspiración en otros materiales. Hay un libro llamado Reviving Ophelia, que se centra en los temas con los que debe lidiar la mujer cuando se hace adulta. De la confianza que cada una se tenga dependerán los roles sociales que adquirirán en el futuro: se convertirán en una anulada esposa o en una estudiante brillante que se mantiene en las sombras porque nunca lucirá tan inteligente como los chicos de su clase. ¿Me entiendes? Es esa clase de autocensura tan común en el universo femenino.

