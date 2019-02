Jacqueline Bisset, una diva del cine que no se deja cegar por la fama

Jacqueline Bisset es de esas reinas del cine que no obstante su grandeza, experiencia y belleza, no se creen del todo el cuento de hadas de la fama. Ella prefiere quedarse con la idea de brillar a punta de trabajo y retos que quedarse en el reflejo fugaz del reconocimiento banal.

A sus 74 años, la actriz británica (nació en WeyBridge, al sur de Londres) puede jactarse de haber sido una chica Bond en la película 'Casino Royale' (1967); compartido con el director francés François Truffaut en 'La noche americana' (1973) y ser parte de 'Ricas y famosas', del director estadounidense George Cukor.



Es más, puede jactarse también de haberle ganado el Globo de Oro –en la categoría de mejor actriz de reparto– en la miniserie 'Dancing on the Edge', a la colombiana Sofía Vergara, que compitió con la comedia 'Modern Family'.



“Eso de ser una estrella no es para mí”, reflexiona en una entrevista telefónica con EL TIEMPO Jacqueline Bisset. “Nunca se me pasa por la cabeza”, agrega riendo un poco (...) Me enfoco en el proyecto que tenga en el momento en mis manos”, recalca, haciendo referencia al filme Aquí y ahora ('Here and Now'), el drama que acaba de estrenarse en las salas de cine del país y en el que comparte con Sarah Jessica Parker ('Sex and the City').



En esa película se cuenta la historia de Vivienne (Jessica Parker), una cantante de jazz que vive en Nueva York y tiene un giro radical en su vida cuando recibe una noticia que puede afectar su vida y sus planes futuros.



A partir de ahí, la protagonista asume un recorrido complejo y emocional para tratar de entender la nueva experiencia que tiene que afrontar.



Un juego melodramático que sirve como escenario para ver otros matices del trabajo actoral de Sarah Jessica Parker, famosa por la comedia y un cierto tono ligero y cotidiano en el cine y para reencontrarse con el peso de la experiencia de una Jacqueline Bisset poderosa como Jeanne: la madre de la protagonista, quien aparece para tratar de borrar las barreras invisibles que impiden una mayor cercanía con su hija y tiene una excusa para un reencuentro.



“Es una madre que quiere pasar más tiempo con su hija, pero ella no parece querer incluirla en sus actividades o en el día a día, pues está impactada con la noticia que ha recibido”, explica Jacqueline Bisset.



“A Jeanne le llama la atención que vive, de alguna manera, intrigada ante la vida que lleva Sarah y quiere ofrecerle momentos específicos, quizás un poco frívolos o cotidianos, pero afronta una resistencia que en muchos momentos trata de sacarla”, recalca Bisset.

Para ella es muy interesante la idea que exploró el director Fabien Constant acerca de la fragilidad de la vida.



“Claro, estamos ante la idea de que puedes tener todo claro, pero de pronto, ¡boomm! Todo explota (…) No es solo el caso de una mujer, sino que es una situación que refleja un elemento de la vida misma”, agrega.



También aseguró que la experiencia de rodar con Constant, y específicamente con Sarah Jessica Parker, fue muy interesante y tranquila. “Fue muy cómodo el trabajo frente a las cámaras y me llamó mucho la atención que es una mujer que cuando no está metida en su personaje es de las que no quieren perder el tiempo. Para ella eso es muy valioso, posiblemente en todos sus años como actriz y trabajando en estudios de grabación entiende muy bien que no hay que perder ni un minuto”.



Asimismo, Bisset reconoce un valor muy importante de su compañera de la película. “A pesar de ser muy famosa, ella no ha perdido ese halo de humanidad y ha crecido con ese encanto natural para la comedia, sin perder ese contacto cercano con el público”, dice.



'Aquí y ahora' pretende responder a la manera como una mujer asume su vida en diferentes contextos y con un contrastes de emociones. Algo que la misma Bisset se ha preguntado en su ámbito laboral: ¿cómo es la vida de alguien que es reconocido en un escenario o en el cine frente a cómo es en realidad su existencia fuera de él y con los problemas o dificultades que todos los días asumen las personas? “Es cierto, llevo años haciéndome esa pregunta frente al espejo”, finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

En Twitter: @AndresHoy1