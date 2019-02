Hassan Nassar regresa a RCN Radio

El periodista Hassán Nassar regresa a RCN Radio, esta vez a la franja de las 10 a. m. a las 12 m.

Nassar lo dio a conocer en su cuenta de Twitter, con el tuit: “No voy para @RTVCco como varios especularon, tampoco para ningún cargo público, y no me quedé a vivir en NY aunque me hubiera encantado. Vuelvo a la radio, a mi casa y con un equipo de profesionales fantástico. Próxima semana 10 a. m. a 12 p. m. en @rcnradio”.



Según se pudo conocer, Nassar llegará a RCN Radio el próximo 20 de febrero y hará parte del contenedor de la mañana, con un espacio dedicado a la cultura y la tecnología, entre otros..



Nassar fue director de La F.M. de RCN y también hizo parte del equipo de noticias de los informativos del canal, donde fue