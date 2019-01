Los ganadores de la edición 76 de los premios Globos de Oro

“Se preguntarán por qué estamos acá. Somos los presentadores porque somos las únicas dos personas en Hollywood que no hemos dicho nada ofensivo”.



Con esta frase, Sandra Oh (protagonista de la serie ‘Killing Eve’) le dio inicio a la edición 76 de la ceremonia de los Globos de Oro, junto a Andy Samberg (protagonista de la comedia ‘Brooklyn Nine-Nine’), que inauguran la temporada de premios en Hollywood.

Lady Gaga y Bradley Cooper, estrellas de ‘Ha nacido una estrella’, presentaron el primer premio de la noche, mejor actor de serie comedia musical, que fue para Michael Douglas por ‘El método Kominsky’. “El hacerse viejo es divertido”, dijo al recibir el premio, haciendo referencia a la trama que sigue la producción de Netflix que tiene como protagonista a un profesor veterano.

Douglas competía con Donald Glover (‘Atlanta’), Jim Carrey (‘Kidding’), Sacha Baron Cohen (‘Who Is America?’) y Bill Hader (‘Barry’).



‘Spider-Man: un nuevo universo’, que plantea que hay tantos Spider-Man diferentes como realidades paralelas y que ha tenido muy buena acogida entre el público y los críticos, ganó el galardón a mejor película animada.



Mientras tanto, las estrellas de ‘The Big Bang Theory’ le entregaron el premio a mejor actor en serie dramática de televisión a Richard Madden, por ‘Bodyguard’. Esta es la primera vez que el actor es nominado en los Globos de Oro.



Esta es la serie más vista en la televisión desde el año 2002. “No lo esperaba. No estaría acá de no ser por el excelente equipo que hizo ‘Bodyguard’. Son los mejores actores con los que uno pudiera haber trabajado”, dijo Madden.



El galardón a mejor serie de televisión de dramática se lo llevó ‘The Americans’, que cuenta la historia de dos agentes rusos que viven en Estados Unidos y se hacen pasar por estadounidenses; la producción está ambientada en la Guerra Fría.



Por su parte, Ben Whishaw ganó a mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión por su papel en la serie ‘A very English Scandal’. Así mismo, la actriz que se llevó el galardón como mejor actriz en una miniserie o película para televisión fue Patricia Arquette, por su participación en ‘Escape at Dannemora’, al interpretar a una funcionaria de cárceles que ayuda a dos presos a huir. La producción está basada en una historia real ocurrida en 2015.



En esta edición de los Globos de Oro, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), la actriz Carol Burnett recibió el primer Globo de Oro de honor de la televisión de la historia, por haber ganado el galardón de la academia cinco veces durante toda su carrera por el programa de la televisión estadounidense ‘The Carol Burnett Show’, que en 2018 cumplía su 50.° aniversario.



