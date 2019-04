Una estrella de ‘Game of Thrones’ estará en Bogotá

Los fanáticos de la serie 'Game of Thrones', que están afrontando el final de la famosa serie de HBO, tendrán la oportunidad de tener cerca un integrante de una de las familias que se están peleando el Trono de Hierro.

Pero tranquilos que no se trata de Nikolaj Coster-Waldau .que ya estuvo en dos ocasiones en Colombia-y que es recordado por su papel de Jaime Lannister.



Luego de un ciclo intenso de negociaciones y sabiendo que para el encuentro con los fanáticos más fuertes de los cómics, las series de televisión, el cine y los videojuegos, se barajaron muchos nombres y se entablaron varias conversaciones para tener a un representante de la producción épica que está dando de que hablar en este momento.



En la Cómic Con Colombia, se llevará a cabo del 31 de mayo al 3 de junio en 2019 en el Gran Salón Óscar Pérez Gutiérrez de Corferias Corferias estará Isaac Hempstead-Wright, quien interpreta a Bran Stark. Quizá uno de los personajes más importantes en el entramado argumental con el que se despide la serie más exitosa de la televisión contemporánea.

Convertido en una pieza esencial del ciclo de acontecimientos que revela Game of Thrones en su fase final, el personaje de Bran Stark (quien reconoce que ya no es Bran Stark) tendrá una relevancia profunda en los acontecimientos de la guerra que se avecina con los White Walkers y podría ser definitivo para el desenlace de un conflicto que une a todos por una causa, a pesar de que también lidian con un conflicto por quedarse con el máximo poder: el Trono de Hierro.



Isaac Hempstead Wright, ahora con 20 años de edad, se dio a conocer en el 2011 con un papel en la película 'The Awakening'. En el mismo año fue seleccionado para el papel de Bran Stark en 'Game of Thrones'.

Bran Stark es uno de los personajes más enigmáticos de la serie. Foto: HBO

Precisamente, en una entrevista con 'The Hollywood Reporter', recalcó que el drama y la baja tensión de los primeros episodios de la serie, en aras de un poco de humor y camaradería, no es más que una pequeña muestra de afecto de una serie que se prepara para una mayor violencia y dolor.



Luego de haber contado en Comic Con Colombia con la participación de dos actores de la serie de HBO - Nikolaj Coster Waldau (Jaime Lannister) y Nathalie Emmanuel (Missandei) en 2017 y 2018; el actor que se mete en la piel de Bran Stark, personaje que está rodeado de misticismo e intriga, tendrá la oportunidad de compartir con sus fanáticos en los paneles, así como en una sesión de fotos o autógrafos, adquiriendo boletas para este fin.



La Cómic Con Colombia á también contará con la participación de Chandler Riggs, recordado por su papel de Carl Grimes en la serie The Walking Dead. Este evento es organizado por Planet Comics en asocio con Corferias, con Click On Design como aliado para Bogotá.



