Gabriel de las Casas es el nuevo director de 'La Luciérnaga'

“Conozco a toda la mesa de trabajo de 'La Luciérnaga' y con la mayoría de ellos trabajamos de memoria, sabemos para dónde vamos, dónde está el humor. Es una mesa madura, bien formada”.

Así define Gabriel de las Casas al equipo de 'La luciérnaga', de Caracol Radio, el programa de la tarde que dirigirá a partir del 14 de junio, según se anunció en la tarde del martes.



De las Casas, comunicador de la Universidad Javeriana, empezó su vida radial en 1989.



En 'La luciérnaga' estuvo 17 años, luego pasó a Blu Radio y en los últimos cinco años y medio se ha desempeñado como director de estrategias comunicativas de Claro.



“De verdad estoy muy emocionado con volver a estar en la radio más como director del programa que ha sido tan importante para mí, es como dar la vuelta y regresar. Es una oportunidad que no se puede dejar pasar”, le dijo a eltiempo.com.



Agregó que ha recibido muchos mensajes por redes sociales, “muy bonitos y muy positivos”. Y comentó que que reencontrarse con la audiencia radial va a ser muy importante para él.



Con más de 25 años en la radio, De las Casas sabe que hacer humor no es fácil, pero "La Luciérnaga tiene libretos y sus personajes respetan la noticia, porque esta se da con el rigor que se merece. Es un programa con grandes talentos que ahora queremos llevar más allá”, afirma este fanático de la tecnología y la radio que reemplazará a Gustavo Gómez en el cargo. Este último es el nuevo director de '6 a.m. 9 a.m.'