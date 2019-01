Libretista Fernando Gaitán firmó con Sony Pictures

El libretista colombiano Fernando Gaitán, creador de recordadas producciones de la televisión nacional como Yo soy Betty, la fea y Café, con aroma de mujer, firmó un acuerdo de desarrollo de contenido con Sony Pictures Television.



Según Ana Bond, vicepresidenta y directora ejecutiva de producciones internacionales en América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos, Gaitán es uno de los guionistas más talentosos de la industria en la actualidad. “Sus ideas originales generan productos televisivos tan cautivantes e historias tan fantásticas que resuenan con un público muy amplio”, añadió.

Gaitán, por su parte, aseguró que con esta asociación con Sony tiene abiertas las puertas a los diversos géneros dramatúrgicos del mundo audiovisual.



El escritor colombiano, que ha trabajado durante varios años de manera exclusiva con el canal RCN, también ha escrito para teatro con la obra El diván rojo.



Gaitán se inició como periodista en EL TIEMPO. “Me apasionan las crónicas, es lo que más me gusta y extraño”, dijo alguna vez a este diario tras haberse convertido en uno de los hombres más talentosos de la creación televisa. “Claro que reconozco que en la pantalla chica también me ha ido bien”, ironizó.



En efecto, a la edad de 22 años, empezó a gestar una idea: si la literatura se podía poner al servicio del periodismo, entonces, ¿por qué no poner la televisión al servicio del periodismo? Su premisa era elaborar dramatizados que tuvieran como base central los métodos del periodismo, la investigación, la crónica, el reportaje.



En 1983 empezó a leer libretos de otros escritores, especialmente los de Bernardo Romero. “Présteme unos libretos para ver cómo se hace esa vaina”, le dijo. Poco después estudió técnica de libretos y empezó a hacer comedias. Los nombres de esos trabajos hoy no dicen mucho: Los de al lado y El agente viajero.



Su esquema concordaba con el estilo que entonces se imponía en la televisión colombiana: historias de regiones a las que nunca llegaba literatura. Así se encontró Café. “Fue increíble encontrar que sobre el producto más importante del país no existían recreaciones escritas”.



Y luego hizo su éxito universal Betty, la fea. La historia del juego de la vanidad femenina a través de una muchacha fea que trabaja en una empresa de moda. Trabajo visto en los cinco continentes.