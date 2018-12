Flash llega corriendo y sin cansarse al episodio 100

Para todas las series de televisión, llegar al episodio número 100 es un motivo de celebración que se festeja con episodios especiales, entre otras. The Flash, por supuesto, no es la excepción.



En la madrugada de este viernes (12:45 a. m.) se estrenará en América Latina, por Warner Channel, el episodio 100 de esta producción, que promete ser memorable, con varias sorpresas y un recorrido por algunos de los momentos más célebres que ha tenido la serie en las cinco temporadas que lleva al aire.

Lo primero que destaca de este capítulo es que será dirigido por Tom Cavanagh, quien interpreta en la serie a Harrison Wells.



Precisamente, Grant Gustin, el protagonista del programa, le dijo a EL TIEMPO que “fue especial para nosotros y será especial para todos, porque es uno de nuestros directores más fuertes y realmente sabe cómo conectar con la historia”.



Por otra parte, los protagonistas revelaron el placer de haber sido dirigidos por uno de sus compañeros más talentosos y contaron algunos detalles sobre lo que se verá en el episodio.



Candice Patton, que interpreta a Iris West Allen –quien tiene una relación romántica con el superhéroe Flash–, hizo saber que “el episodio 100 estará muy centrado en la relación de Barry (Flash) y Nora, que es su hija”.



Precisamente, Jessica Parker Kennedy, quien personifica a Nora, comentó que “partiendo del hecho de que me uní recientemente a la serie, tener esta oportunidad de participar activamente en un episodio tan importante fue muy honroso”, y agregó que se trata de “un capítulo catártico, en el que visitamos nuevamente momentos de otras temporadas que fueron esenciales para el desarrollo de la serie”.



Por su parte, Gustin recuerda que el rodaje fue intenso, pero a la vez muy divertido. “Pasamos un muy buen rato, y creo que eso salta a la vista, pero también volvemos mucho a las raíces. En este capítulo veremos gran cantidad de viajes en el tiempo, así como a varios villanos de nuestro pasado. Hay momentos tipo Regreso al futuro (Back to the Future), haciendo referencia a la famosa saga cinematográfica protagonizada por Michael J. Fox, en los que encontramos a nuestros personajes con otros en líneas temporales anteriores, en la misma escena.



Otro punto interesante de esta experiencia, sobre todo para los fanáticos incondicionales, será la estética del superhéroe.



“Verán muchas versiones diferentes de trajes de Flash del pasado y algunas cosas que podrían suceder potencialmente en el futuro”, dice Gustin, y agrega: “En este episodio se redescubre la esencia de lo que siembre ha sido la serie”.



Quienes han seguido juiciosamente las aventuras de Barry Allen saben que los integrantes del equipo de Flash deben idear una estrategia para derrotar a Cicada, una antagonista que libra una venganza contra los metahumanos y cuya identidad real descubrieron recientemente.



Flash, entonces, deberá viajar al pasado con su hija para reunir las herramientas necesarias que garanticen el éxito de su plan. Un viaje que será clave en el desarrollo de la relación entre Barry y Nora inquieta profundamente al superhéroe, que quiere evitar que la joven se entere de varios detalles de su pasado.



Cabe recordar que The Flash es una producción derivada de la serie televisiva Arrow, la cual ha conseguido una trama que ofrece un equilibrio entre el entretenimiento familiar y la acción trepidante, con un sólido trabajo de producción y de efectos visuales, ya que se trata de un hombre con un poder especial: ser el más rápido del mundo.



LAURA VITA MESA

PARA EL TIEMPO