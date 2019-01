Amigos y conocidos lamentan la muerte de Fernando Gaitán

Esta martes falleció en Bogotá el libretista Fernando Gaitán, autor de emblemáticas telenovelas colombianas como 'Yo soy Betty, la fea', 'Café, con aroma de mujer' y 'Hasta que la plata nos separe'.



Gaitán, según información proporcionada por amigos cercanos y familiares, murió a causa de un infarto en la Clínica del Country, en el norte de Bogotá.



Tras conocerse la noticia de su muerte, varias figuras de la televisión se pronunciaron al respecto en sus redes sociales. Una de la primeras en hacerlo fue la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien le dio vida a la recordada 'Gaviota' en la telenovela 'Café, con aroma de mujer', en 1994.

"Qué suerte haber podido darle muchas veces las gracias a Fernando Gaitán por su arte y por haberme hecho parte de un proyecto tan bello como Café con Aroma de Mujer", escribió Margarita Rosa.

El guionista y novelista mexicano Guillermo Arriaga (autor de las películas 'Amores perros', '21 gramos' y 'Babel') expresó su dolor: "Mi hermano colombiano, mi gran amigo Fernando Gaitán, uno de los hombres más buenos y talentosos que he conocido, acaba de morir".

El guionista, productor y director de cine Dago García, que también fue buen amigo de Gaitán, expresó su tristeza publicando una foto en su cuenta de Twitter.

El director de la Señal de la Mañana de la Radio Nacional de Colombia, Darío Fernando Patiño, aseguró: “muy dolorosa noticia de la muerte de Fernando Gaitán. Un gran creador y excelente amigo. Abrazo a Jorge Alfredo Vargas, su amigo del alma”.

Daniel Samper Ospina, periodista, youtuber y columnista de la revista Semana, escribió: "No puede ser cierto lo de Fernando Gaitán, qué tristeza tan grande".

La actriz Alejandra Borrero, directora de Casa E y quien actuó en 'Café, con aroma de mujer', obra de Gaitán lo recordó en una charla con este diario:



"Fernando no se metía, él no iba a decirle al director ni siquiera cuando se volvió famosísimo cómo quería que se grabaran las escenas. Sin embargo, siempre estaba cerquitica de la novela porque escribía casi al tiempo, yo recuerdo en 'Azúcar' que teníamos libretos una semana antes pero una semana después no sabíamos qué le pasaba al personaje, ni por dónde iba a pasar la historia. Eso hacía que él viera el trabajo del artista en la cara, y escribiera muchas veces mucho más de lo que iba a escribir de un personaje sencillamente por lo que el actor le daba en escena. Así que Fernando siempre estaba muy cerca del actor, pero de una manera muy diferente.



Tenía un 'timing' con el público absolutamente increíble, uno no entendía cómo pero la gente se enloquecía por saber qué pasaba en la siguiente escena, qué pasaba en la siguiente historia y era muy divertido ver cómo manejaba al público. Fernando era un genio y realmente es muy difícil entender lo que fue 'Café', lo que fue 'Betty la fea', para mi 'Betty la fea' fue una ruptura absolutamente increíble y maravillosa, y por eso le dio la vuelta al mundo, por eso estaba 'Betty la fea' en Times Square, en la esquina más concurrida del mundo, ahí supe que Fernando Gaitán había llevado al curubito, que era de alguna uno de esos que han puesto en alto el nombre de Colombia".

