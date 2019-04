Este viernes es ¡el Día Internacional de los Simpson!

La serie de una de las familias más queridas ha pasado de ser un referente televisivo para serlo de la sociedad en general en sus 30 años de historia, tanto que cuenta con el Día Internacional de Los Simpson, que se celebra este viernes.

La serie de la familia amarilla ha vuelto a ser renovada por 20th Century Fox TV para dos temporadas más, las 31 y 32 que llegarán en 2020 y 2021, lo que garantiza que Los Simpson alcanzarán la cifra de 713 episodios, asegurándose el pódium como la serie con más capítulos emitidos en horario estelar en Estados Unidos.



Los carismáticos habitantes de Springfield, que han conseguido seguidores de distintas generaciones, también han sido protagonistas de una película, The Simpson Movie, pero su fama y su éxito la deben a la televisión.



Cuentan con su día oficial gracias a la iniciativa de la agencia de comunicación española PG Garaje, que en 2017 decidió recoger firmas en el portal Change.org para reservar esa jornada de la agenda mundial y dedicársela a la serie que se ha vuelto parte de nuestro imaginario colectivo.

Este 2019 es un año especial para la serie porque se cumple el 30 aniversario del lanzamiento de la primera temporada de la icónica producción televisiva en la 20th Century Fox de Estados Unidos.



Homero, Marge, Bart y Lisa aparecieron por primera vez como tira cómica 'The Tracey Ullman Show' el 19 de abril de 1987 y Matt Groening y el productor James L. Brooks la convirtieron en serie dos años más tarde, convirtiéndose en una de las pocas obras audiovisuales que puede presumir de tener más de 170 premios y reconocimiento en la lista mundial de los récord Guinness.



Este récord se debe a que la ciudad de Springfield ha sido visitada por múltiples personajes históricos y celebridades, desde políticos y líderes de opinión hasta deportistas y actores, como Magic Johnson, Elton John, las hermanas Williams, Britney Spears, J. K Rowling o Plácido Domingo, entre muchos otros.



Por si fuera poco, Groening y su equipo también han logrado hacer una de las producciones que más referencias hace a la historia del cine, y para demostrarlo, dos españoles, Celia Gómez y Jesús Sauquillo, realizaron un vídeo con las 31 referencias visuales más célebres entre las que se encuentran clásicos como Pulp fiction (1994), Psicosis (1960) o La naranja mecánica (1971).



El gran éxito de esta ficción animada que tanto jóvenes como adultos siguen viendo -y aprendiendo de memoria las expresiones más características de sus personajes-, también ha tenido que lidiar con varias polémicas que han surgido estos años.



Por ejemplo, el documental del cómico indio Hari Kondabolu Mi problema con Apu, sobre los estereotipos de este personaje inmigrante, o el incidente diplomático con el gobierno brasileño, que se planteó demandar a la serie por cómo representó al país en uno de sus capítulos, Blame It On Lisa.



Pero, a pesar de que la serie de Groening cumple ya la treintena y ha recibido varias críticas, no parece entrar en ninguna gran crisis, porque como dicen muchos de sus seguidores que conocen el “precio que vale Maggie” o “cuántos dedos tienen los personajes”: “hay un episodio de 'Los Simpson' para cada situación de la vida y lo sabes”.



