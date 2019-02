‘Deadly Class’: una escuela de asesinos en los años 80

Sabes que va a ser un buen día cuando Benedict Wong, el actor inglés conocido por su participación en Vengadores (Avengers), Doctor Strange y la serie Black Mirror, entre otros, se ofrece a servir un té durante una fría mañana en Burnaby, en la afueras de Vancouver.

En ese momento Wong acababa de llegar de Colombia, donde estaba rodando Gemini Man con Will Smith y bajo la dirección de Ang Lee. Aunque el calor de Cartagena le pareció demasiado, después llegó a añorarlo en medio de temperaturas cercanas a cero grado cuando estuvo en la región canadiense de British Columbia.



Con su té, inglés por supuesto, Wong trataba de entrar en calor antes de pasar al estudio de Deadly Class, la serie del canal FX (que se está emitiendo los jueves, a las 10:00 p.m. y que se enfoca en King’s Dominion: una escuela clandestina de asesinos en San Francisco durante la contracultura de los años 80.



Wong, que interpreta a Master Lin, una especie de rector y maestro principal de la escuela. Deadly Class tiene su origen a en la novela gráfica Remender, quien le dijo a EL TIEMPO que la historia se basa en experiencias propias durante su adolescencia punkera en Arizona, pero puestas sobre en un mundo de ficción donde héroes, villanos y muchos en el medio tratan de sobrevivir.

“La metáfora de vivir con la amenaza del puñal en la espalda en la secundaria no es algo literal”, dice.



En el centro de todo está Marcus, interpretado por Ben Wadsworth (Teen Wolf), de 19 años, quien en persona se ve aún más frágil que su personaje.



“Marcus es un joven ingenuo y temeroso que vive en las calles de San Francisco en 1987”, explicó Wadsworth, quien al igual que Marcus, tiene ascendencia latina. “Luego de ser reclutado para la academia de asesinos su objetivo es sobrevivir en un mundo sin ética mientras trata de mantener su moralidad bajo control”.



La tarea para Marcus no será fácil, especialmente por los compañeros que los rodean en la escuela. Uno de ellos es Saya, interpretada por Lana Condor, quien saltó a la fama con el fenómeno de Netflix 'To All the Boys I Loved Before'.



La actriz no es ajena al mundo de los cómics gracias a su participación en X-Men y Alita, sin embargo, confesó que lo que la atrajo a Deadly Class fue lo osada y políticamente incorrecta que era la historia.



“Es muy nueva y refrescante, muy oscura y hay cosas que están en el guion que otras producciones han tenido miedo de hacer”, dijo. El atractivo de la serie, añadió, es que está empujando los límites de lo que se considera normal en un programa de televisión sobre adolescentes.



Se podría decir que la audiencia tendrá que esforzarse para determinar si Saya está del lado de los héroes o los villanos, ya que sus intenciones nos son muy claras, al menos durante los primeros episodios.



Lo mismo se podría decir de María, interpretada por María Gabriela de Faría, una actriz venezolana que empezó su carrera hace una década haciendo telenovelas en Colombia.

“Para mí, María es el personaje más complejo de la serie. Fue secuestrada por el cartel desde los 7 años y trabaja como sicaria para ellos, pero desde siempre ha buscado una salida y cuando Marcus aparece lo ve como su oportunidad”, dijo la actriz de 26 años. El drama de María, el personaje, está acentuado porque sufre de trastorno bipolar, para lo cual se medica en secreto para no parecer débil.



Visualmente, María también es uno de los personajes más llamativos. La actriz llama la peluca que tiene que lucir “La bestia” porque es “enorme, pesada y después de siete horas en el set la quiere quemar”. De Faría dice que siempre tiene a la mano aceites esenciales DoTerra para combatir el dolor de cabeza que le produce.



Pero no todo es drama o vestuario incómodo en el set, caracterizado por paredes de madera y una iluminación tenue. Una de las cosas que más han disfrutado los actores es la clase maestra en cultura popular de los años 80 que están recibiendo en cada episodio.

Wadsworth dijo que ha descubierto la música de Adolescents, Bad Religion, The Smiths y Depeche Mode, entre otros. Claro, cuando tuvo que usar por primera vez el Walkman característico de su personaje, no supo cómo insertar el casete correctamente. “Todo el equipo se burló de mi”, recordó.



La mayoría de los actores no había nacido en los años 80, así que para ellos es casi un viaje arqueológico de cultura popular. La experiencia es diferente para Wong, quien tenía 16 años en 1987. “El tiempo pasa tan rápido”, se lamentó. De hecho, el objetivo de Remender fue escribirle una carta de amor a los años 80 y a la generación X.



“Mis años 80 son diferentes a los que he visto representados en la pantalla grande y chica, donde la gente es obsesionada con Cazafantasmas, E.T. y el cubo de Rubik”. Los 80 de Remender están llenos de rock, punk, drogas y excesos, todos ingredientes ideales para una serie de TV.



CLAUDIA SANDOVAL

Para EL TIEMPO