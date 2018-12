La historia de Yalitza Aparicio, la protagonista de 'Roma'

“Cuando me veo en esos anuncios gigantescos me dan ganas de llorar”, dice emocionada Yalitza Aparicio, la joven mexicana que se convirtió en la protagonista de la película de la que todo el mundo está hablando: 'Roma'.

Así recuerda los carteles que adornan las principales calles de la capital de su país, promoviendo el drama más intenso, emocional y personal del realizador Alfonso Cuarón. “Nunca había pensado estar en una película tan grande y que todo el mundo pudiera verme”, recalca la joven de 26 años que un día quiso acompañar a su hermana a una prueba para esa película y terminó ella quedándose con el protagónico.



En todos los circuitos de cine se habla hoy de 'Roma' y del impresionante trabajo de esta maestra de escuela desempleada a la que ahora la revista 'Time' reconoció como la actriz revelación del año. Una mujer real y fuera de cualquier estereotipo, que se entrega en cuerpo y alma a su primer papel y, quizá, el personaje de su vida, con el que ha experimentado el sabor de la fama y el aplauso en todo el mundo.

'Roma' recorre la vida de una familia de clase media alta en México. Debe su nombre al barrio en el que se desarrolla la trama y es un ejercicio de un drama increíblemente cercano al espectador.



En un blanco y negro muy poético, Alfonso Cuarón convierte una historia cotidiana en una obra maestra, hablando de conflictos, de clases y de las heridas de una familia a través de Cleo (Yalitza Aparicio): una joven que se dedica al trabajo de empleada doméstica y termina viviendo esas batallas cotidianas en las que también hay espacio para un recuento de conflictos sociales y la cultura de su país.



Poco a poco, Cuarón consigue armar un rompecabezas humano que contrasta con impactantes momentos en los que la violencia y el dolor aparecen en unas justas proporciones, teniendo como escenario a un México majestuoso y contradictorio que se revela en imágenes y escenas de una poderosa belleza.



La crítica también ha caído en el embrujo de esta producción sin esconder una entusiasta respuesta positiva. 'Roma' (que ya se encuentra disponible en la plataforma de contenidos de cine y TV Netflix y en algunas salas del país) se ha ganado comentarios como el de Peter Travers –crítico de la revista 'Rolling Stone'–, para quien “Cuarón rompe las barreras del lenguaje, clase y cultura para elaborar la mejor película del año (...) Es historia en sí misma”.



Mientras que Manohla Dargis, de 'The New York Times', la considera “un retrato emocional sobre la vida y las fuerzas invisibles que la manejan. Una obra maestra”. A la par con Joe Morgenstern, crítico del 'The Wall Street Journal', que reconoce que es “una de las mejores películas que he visto (…) y también una de las más enternecedoras”.



Una avalancha de elogios que la propia Yalitza Aparicio agradece tímidamente. “Esto es algo muy grande para mí”, comenta en una entrevista telefónica con EL TIEMPO, en la que también habló de su experiencia frente a las cámaras en esta cinta que fue nominada en las categorías de mejor película en lengua extranjera, mejor guion y mejor director para Alfonso Cuarón, en la próxima edición de los Globos de Oro. También suena muy fuerte para los premios Óscar del próximo año.

Aparicio, en una de las funciones de la película en Los Ángeles. Foto: AFP

¿Qué significó ser parte de una película tan grande y profunda emocionalmente?

​

Para mí significó tanto que cuando me vi en ella me di cuenta de una cantidad de mensajes que estaban ahí. Sentí que era un filme que podría enseñarle a la gente a ser más humana.



¿Cómo fue el trabajo de crear a Cleo, un personaje tan sencillo pero a la vez tan luminoso?

​

Alfonso (Cuarón) habló mucho conmigo antes de comenzar el rodaje y me contó sobre la mujer en la que está inspirada la película: Liboria Rodríguez (que crió al director). Tuve el honor de platicar con ella y darme cuenta de que es una persona con un corazón tan enorme que ahora la admiro demasiado, pues ella pasó por muchas cosas, pero siempre mantuvo esa luz y ese amor, que nunca cambió.



Cleo se desenvuelve en una trama muy clara. Ella es muy transparente frente a la cámara, ¿cómo lo logró?

​

Había escenas en las que tocábamos temas fuertes o situaciones, así que podría decirse que nos tocaba improvisar. Alfonso siempre tuvo una dirección adecuada y todo se lograba en perfecta armonía con lo que él había escrito.

¿Cómo era ese trabajo?

​

Había ocasiones en las que me daba un pequeño guion con las cosas que yo tenía que decir, y a otros les daba uno con palabras diferentes. Hay una escena en la que tengo que dar una noticia muy importante dentro de la trama a la señora de la casa en la que trabajo (interpretada por Marina de Tavira), pero lo que le digo no es lo que ella tiene en su libreto; la idea del director era recoger lo que se sentía en ese momento, la sorpresa natural.



Retomando el impacto de la película en su vida, ¿cómo lidia con tanto reconocimiento y atención?

​

Pues, como todo ha sido tan rápido, no lo he pensado mucho. Estoy rodeada de gente que me está apoyando y me da consejos. Me siento muy contenta, pues me han ayudado a asimilar lo que está pasando. Voy descubriendo cosas y por ahora sigo esa idea de vivir al máximo cada día.



‘Roma’ es también un tributo a su madre…

​

Sí. Ella es una trabajadora doméstica que gracias a su trabajo pudo pagar mi colegiatura (…) Tenía que agradecerle todo el esfuerzo que había hecho por nosotros y que supiera lo importante que ella es en realidad.



¿Por qué cree que ‘Roma’ conecta de una manera tan profundamente con todo el mundo?

​

Siento que es una película que habla de la vida real, de lo que somos como seres humanos con todas las dificultades que pasamos, pero que siempre salimos adelante.

Algunas distinciones

- León de Oro como mejor película. Biennale di Venezia 2018



- Mejor película, mejor dirección y mejor fotografía. Círculo de Críticos de Nueva York



- Mejor película internacional. British Independent Film Awards



- Nominada a mejor película extranjera, mejor dirección y mejor guion. Globos de Oro

¿Dónde y cuándo?

‘Roma’ ya se encuentra disponible en Netflix. Tendrá funciones especiales en Bogotá (Cine Tonalá, Cinemanía, Cinema Paradiso); Medellín (Cine MAMM, Colombo Americano); Barranquilla (Cinemateca del Caribe); Cali (Cinemateca La Tertulia: el 20 de diciembre) y en Pereira (Cámara de Comercio: el 7 de enero).



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

