'Me gustan los dramas cotidianos que podrían terminar en tragedias'

Asghar Farhadi soñaba con rodar una película en España. “Hace algunos años hice un viaje con mi familia al sur del país y quedé enamorado”, le cuenta a EL TIEMPO el realizador acerca de la génesis de Todos los saben, que se encuentra en los cines.

“En ese viaje, vimos la foto de una niña pegada por las calles. Había desaparecido y sus padres la buscaban con desespero. No dejé de pensar en ese suceso y que era algo que le podía suceder a cualquiera (…) La desaparición de un hijo puede crear una situación de crisis, determinante para conocer a fondo la personalidad de los integrantes de una familia y su comportamiento ante tal hecho”, explica Farhadi, el cineasta iraní de mayor reconocimiento internacional y autor de las películas ganadoras del Óscar El cliente y Una separación.



Esa circunstancia dramática nutre la trama del filme que rodó en castellano y con las actuaciones de Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín.



Ha cambiado el entorno urbano por uno rural. ¿Por qué?



Aposté por un ámbito rural por dos razones: la primera es personal: llevaba mucho tiempo rodando en la ciudad y tenía ganas de estar en una finca; pero la razón principal es la historia. La ambientación requería que los personajes vivieran en un pueblo pequeño donde el prestigio y el honor ante la sociedad importaran mucho. Un lugar donde los habitantes son muy cercanos y conocen las vivencias de todos más que en una ciudad.



¿Qué elementos de la vida real toma como insumo para su cine?



He intentado describir la situación de una familia rural numerosa de tal manera que, aunque solo se relatan unos días de su vida, podamos estar al tanto de su pasado. En mis películas he apostado por factores sencillos y rutinarios de la vida que parecen situaciones simples para crear un drama (...). Me gusta que el espectador se envuelva en un drama cotidiano que podría terminar en tragedia.



¿Por eso lleva a sus personajes al límite en sus historias?



En las películas, mis personajes son gente común en situaciones complejas que no esperaban enfrentar. En Todos lo saben, sus palabras y acciones hacen que conozcamos mejor las diferentes capas de sus personalidades; algunas de ellas, quizás, desconocidas por ellos mismos.



¿Cómo explota los grises de cada uno?



He intentado caracterizar personajes grises y cuando hablo de grises no quiere decir que las buenas acciones igualen a las malas o a los errores. Quiero dar la oportunidad emocional a todos los personajes para conocer las razones de sus comportamientos. Cada uno es como un estanque con el agua inmóvil del cual desconocemos su profundidad, pero cuando se tira una piedra, el agua se mueve y sus ondas chocan contra el borde, y si la piedra toca fondo podríamos conocer la complejidad del personaje. Para descubrir sus diferentes capas, necesitamos ponerlos ante una situación drástica.



¿Cómo fue el trabajo con los actores? ¿El idioma fue una traba?



Son estupendos. En España encuentras actores polifacéticos y yo tenía las manos libres para elegirlos. Todos estaban muy motivados para hacer lo mejor y eso me ha dejado unas impresiones inolvidables. El idioma fue un pequeño obstáculo, con algunos hablaba en inglés, con otros mediante el traductor. A veces no saber el idioma ayuda al director a expresarse con menos palabras y ser más directo (se ríe).



¿Cómo intuye el potencial dramático de su próximo filme?



Cada historia es diferente. A veces todo empieza en mi mente con un punto dramático, como en Todos lo saben, cuya primera chispa surgió a partir de los carteles de la desaparición de esa niña en esas vacaciones. En Una separación, por ejemplo, en principio pensaba una película sobre una pareja joven decidida a separarse y el punto dramático apareció luego. Cada una es distinta, pero en todas

necesito ese giro.



Usted es el cineasta más representativos de Irán. ¿Qué significa esto para su carrera?



Para mí es valioso. Significa que mis películas tiene más espectadores en el mundo, o quizás les presten más atención, pero no quiero que eso se convierta en una responsabilidad. O sea, no quiero tener precauciones a la hora de rodar ni quiero perder el anhelo de experimentar en cada obra, cosa que me encanta.



¿Los premios que ha acumulado le han ayudado a financiar o mejorar la forma en que hace sus películas?



Si, los éxitos de las películas han causado que en las últimas obras qe he hecho no tuvieran problemas de financiamiento. Las películas tanto en Irán como fuera han tenido buena acogida y por supuesto esto ha ayudado a tener más facilidades para financiarlas.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura y Entretenimiento

En Twiiter: @s0f1c1ta​