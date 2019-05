El pacto por la democracia y la credibilidad / El otro lado

A mayor libertad de prensa, mejor democracia. Y punto. El 3 de mayo se celebró el día mundial de la libertad de prensa y el derecho a la información.



Y ese día, en Colombia, el Proyecto Antonio Nariño, con la idea de promover un ambiente favorable para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, y el derecho de la ciudadanía a estar bien informada en procesos electorales, presentó el pacto por la democracia colombiana y por la credibilidad de nuestros medios y periodistas como garantes de esta.

Este pacto, que invita a la decencia de los políticos y al rigor periodístico de los medios, dice: “Los acá firmantes, en representación de los partidos y movimientos políticos, declaramos que nos comprometemos a:



1) Promover en nuestros movimientos y partidos, especialmente entre nuestros candidatos y militancia, el respeto por el trabajo de los periodistas y medios de información, así como la importancia de garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información sobre asuntos de interés público para el fortalecimiento de nuestra democracia.



2) Rechazar la desinformación como una estrategia de manipulación electoral. Coincidimos en que es un fenómeno que resulta desleal con el debate público y la sana democracia.



Para ello, nos comprometemos a prohibir la financiación, generación, uso y promoción de contenidos falsos desde nuestros partidos y movimientos, impartiendo esta directriz a nuestros candidatos y militancia.



3) Promover entre nuestros afiliados y militantes la incorporación de buenas prácticas de convivencia en el manejo de las redes sociales.



4) Garantizar el acceso a la información de nuestros partidos o movimientos, candidatos y campañas de una forma oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles.



5) Adoptar un discurso favorable a la controversia pública, el pluralismo y la deliberación. Sin perjuicio de la sana crítica y las opiniones divergentes, queremos sumar esfuerzos para prevenir amenazas o estigmatizaciones que puedan resultar en violencia en contra de medios de comunicación, periodistas y contradictores.



6) Designar un responsable para dar seguimiento al cumplimiento de estos compromisos con el fin de atender rápidamente cualquier situación que pudiera afectar el cumplimiento de este pacto público”.

Lástima que este pacto NO fue firmado por partidos y movimientos como Cambio Radical, Partido Liberal, Mira, Polo Democrático, el Partido Liberal, Aico, ASI y UP.



Lástima que digan que luchan por la democracia y no se puedan comprometer con la calidad y rigor de la información.



El pacto está, ahora se espera que los medios actúen con rigor periodístico y no premien a los políticos y partidos que hagan más matoneo, desinformación, ‘fake news’ y promoción del odio.



El pacto está, ahora es el tiempo para que políticos y medios demuestren que son capaces de hacer posible una democracia más respetuosa, deliberante y argumentativa. La democracia y la libertad de prensa están en la cancha de los políticos y los medios, aquí estaremos los ciudadanos para aplaudir o chiflar.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com