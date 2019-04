‘Los efectos especiales no solo son de Hollywood’

Un terremoto de magnitud 5,4 grados en la escala de Richter que sacudió la capital de Noruega (Oslo) en 1904 amenaza con volver a suceder. Esta es la historia que el director de cine John Andreas Andersen tuvo en la cabeza al crear la película 'El gran terremoto'.



La cinta, que está en las salas de cine del país, es protagonizada por Kristoffer Joner y es la secuela de The Wave (La última ola), dirigida por Roar Uthaug y estrenada en agosto del 2018.



Es una película de catástrofes que, si bien podría pensarse no es distinta de todas las películas de este género que han pasado por la gran pantalla, para Andreas Andersen no es igual a las demás.

En una charla con EL TIEMPO, el director contó los detalles alrededor de su realización en un país que empieza a experimentar con efectos especiales, tan propios del cine estadounidense. “Estas películas son muy comunes en Hollywood; nosotros hemos hecho nada más dos películas acerca de catástrofes”, explica.



Todo gira en torno al geólogo noruego Kristian Eikjord, quien, luego de advertirle a su comunidad que se vería afectada por una gran ola que devastaría la ciudad, estará envuelto en el rescate de muchos de los habitantes de la zona.



Tres años después, divorciado y con la idea de no haber podido salvar a todas las personas que lo necesitaron en la primera catástrofe, Eikjord presiente que un gran terremoto afectará gran parte del país, después de más de 100 años de presentarse uno de los más fuertes en la historia noruega.



“El personaje principal de la película ya vivió una catástrofe antes en The Wave, lo que quisimos mostrar como una persona que en medio de la anterior catástrofe adquirió ciertas habilidades de supervivencia”.



Y es precisamente el hecho de ahondar en los personajes y sus conflictos lo que hace que esta producción se aleje de la estética común: “Normalmente, en las películas de Hollywood tendrías la catástrofe abordando toda la pantalla desde el inicio de la película (...); lo que quisimos primero es que la gente conociera a los personajes, y nos tomamos nuestro tiempo para desarrollar la personalidad y problemas de cada uno, antes de llegar a la catástrofe”.



Para el director, la idea de dedicarles gran parte del tiempo a los personajes era importante para conseguir la empatía del público, pues, para él, solo de esta manera se puede hacer que los espectadores se identifiquen y sientan que lo que están viendo en pantalla no les es ajeno.



La realización de la cinta fue posiblemente uno de los retos más grandes. Noruega está apenas incursionando, desde el año pasado, en los efectos especiales de este tipo.

“Es un momento muy interesante para los realizadores de cine acá en Noruega, que es un país tan pequeño; tenemos la posibilidad ahora, en el año 2019, de realizar una película de este tipo. La tecnología y la globalización nos lo han permitido”, dice.



Para Andersen es un momento de tomar riesgos en la industria cinematográfica, pues su película es la muestra de ello: “Que acá, en un país tan pequeño como Noruega, podamos hacerlo le abre las puertas al mundo para que también tome el riesgo de hacer este tipo de películas, además de ser muy interesante la forma como cada lugar adopta estas herramientas, las hace propias y cuenta sus historias”.



YARITZA ACERO

PARA EL TIEMPO

@CulturaET​