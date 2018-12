El efecto Bieri / El otro lado

‘El efecto RTVC’ se llama la campaña navideña de Señal. ‘El efecto Bieri’ es expulsar a 22 productores audiovisuales de experiencia en cultura, reemplazarlos con 5 asesores de noticias, censurar al que piensa distinto y obedecer a su jefe, la MinTic.



La censura es un gen que todos llevamos dentro. Unos quieren censurar en nombre de la verdad de Dios, otros por su ideología, unos por el mandato del amo. La censura es propia de izquierdas y derechas, pertenece a los autoritarios y los egos obedientes y sumisos.

A los censuradores no les gusta la libertad de expresión; les molesta la libertad, prefieren el orden: el suyo.



Por eso, en el periodismo de Colombia habita la autocensura en nombre del amo, del dueño, del político, de la fuente, del anunciante, del jefe. Nos hemos acostumbrados a los censuradores y vivimos autocensurados.



El otro sueño en el periodismo colombiano es ser director de noticias. Se aspira a director porque es imposible ser dueño de medio o presidente de la empresa.



En este contexto, no es extraño que ‘el efecto Bieri’ en RTVC sea censurar y dirigir un noticiero.



El presentador de noticias, Bieri, sueña con convertir el canal cultural de Colombia (Señal Colombia) en canal de noticias del régimen, en el lugar de la propaganda política a lo Maduro y demás regímenes de izquierda, centro y derecha de América Latina.



Y para convertirse en director de noticias: expulsa y censura. Así que no es raro que este expresentador de noticias de RCN, City, Red+ Noticias (Claro) llegue a RTVC como gerente y expulsé a 22 profesionales audiovisuales especializados en hacer cultura y censure un programa como ‘Los puros criollos’ porque su presentador piensa con su propia cabeza.



Paradójico que sea un periodista quien censure. No tan raro si uno cae en la cuenta de que es un presentador-periodista censurando en nombre de su amo, MinTic, que obedece al Presidente, que a su vez obedece a quienes mandaron a hacer la ley (Claro, Netflix, Apple, Faceboook, Caracol, RCN…).



Además, desde que nombraron a Bieri, él ha querido realizar su sueño de ser director de un canal de noticias: Señal Noticias. Esta idea de hacer noticias en Señal Colombia es una mala idea porque producir información cuesta mucho billete y desfinancia la producción de nuevos formatos culturales e infantiles; es televisión basura ya que no se puede repetir; politiza el canal y gubernamentaliza la información. Además, para eso están ya RCN y otros medios.



Convertirlo en canal de noticias es atentar contra el mayor bien de Señal Colombia: la no politiquería. El no tener informativos ha llevado a que a los políticos les importe nada el canal, a que gobiernos de diverso estilo lo respeten como un lugar cultural y de expresión diversa, a que sea reconocido como uno de los mejores canales culturales de América Latina.



‘El efecto Bieri’ puede ser el del enterrador de Señal Colombia y el censurador oficial del régimen (y hablamos de Colombia).

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com