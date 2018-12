El Bicentenario y el final de ‘Game of Thrones’: focos de la cultura

El 2019 estará marcado por las celebraciones del Bicentenario de la Independencia. Además de la conmemoración política, el país se prepara para distintas actividades culturales e históricas en torno a este tema. Habrá exposiciones en diferentes museos, así como muestras itinerantes que se prolongarán hasta el 2023. Hay un objetivo importante y es ratificar el sentido de nación al cumplirse los 200 años de la Batalla de Boyacá, ocurrida en 1819.

De hecho, y tal como ocurrió el año en el que falleció Gabriel García Márquez, la Feria Internacional del Libro de Bogotá girará en torno al Bicentenario, lo que hace prever desde ya un resurgir de novedades históricas al respecto como protagonistas de los estantes de las librerías.



En materia de series, el año entrante será recordado por el final de una de las producciones de mayor resonancia mundial: Game of Thrones (Juego de tronos), que consiguió un circuito de seguidores incondicionales. La trama creada a partir del universo literario de George R.R. Martin se despedirá en abril, con una octava temporada de seis episodios y un nivel extremo de secretismo alrededor de los acontecimientos que se revelarán con el estreno de la saga épica más famosa de la cadena HBO.



Por el lado del cine, los títulos más esperados son animaciones, dramas y películas de fantasía. Entre otras, se destacan Toy Story 4, Capitana Marvel, Dumbo, Aladdin, El rey león, la nueva versión de HellBoy (con David Harbour, de Stranger Things), Once Upon a Time in Hollywood (lo nuevo de Quentin Tarantino), Joker (con Joaquin Phoenix) y Avengers: Endgame, la última parte de la saga de superhéroes.



En la industria cinematográfica colombiana, la expectativa está cifrada en lo que pueda suceder con Pájaros de verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, en los premios Óscar, después de su preselección entre los nueve títulos que optan a la estatuilla como película extranjera. El 22 de enero se confirmará si clasifica entre las cinco candidatas definitivas al prestigioso galardón de la Academia.

Luis Miguel, resurgido gracias a la nueva ola de popularidad adquirida por su biografía en serie de televisión (una producción de Netflix), protagonizará uno de los regresos musicales más esperados. El ‘Sol de México’ dará un concierto en Bogotá en marzo como parte de una gira que ha tenido críticas y aplausos por igual y que no deja de ser un acontecimiento. Además, están anunciadas las presentaciones de Primus, Lenny Kravitz, Slash y la celebración de la primera década del Festival Estéreo Picnic. En el 2019 también se cumple el primer cuarto de siglo de Rock al Parque, el encuentro de música gratuito más grande de Latinoamérica.



Por el lado gastronómico, las tendencias en restaurantes serán el aumento de las ofertas a domicilio y una mayor apertura de sitios para vegetarianos y veganos, un fenómeno que incluso ha llevado a que lugares donde se ofrecen carnes se sientan cada vez más obligados a incluir una opción de este tipo.



En teatro, el actor manizaleño Germán Jaramillo, que desde hace más de 10 años reside en Estados Unidos, debutará en el prestigioso Lincoln Center Theater, una catedral de las artes de Nueva York, en la obra Nantucket Sleigh Ride, que se estrenará el 21 de febrero.



El grupo paisa Matacandelas celebrará sus 40 años el 9 de enero. El colectivo que dirige Cristóbal Peláez ha creado obras como Angelitos empantanados, Fernando González: velada metafísica, O marinheiro y Juegos nocturnos.



Seguirá en el radar el tema del galeón San José. Se espera que el Gobierno ratifique a la actual empresa encargada de sacar del fondo marino los vestigios del buque o se escoja una nueva. De ser así, esta deberá pagar a la primera los gastos que ha hecho en la búsqueda y ubicación del hallazgo.

Más hechos que serán noticia

Bogotá clásica: Del 17 al 20 de abril próximo se realizará la cuarta edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, liderado por el Teatro Mayor, que en esta ocasión tendrá como figuras centrales a compositores del romanticismo germano como Brahms, Schubert y Schumann.



Colombia, protagonista: HBO estrenará su primera producción colombiana: Mil colmillos. Es una serie en torno a un comando élite que tiene que neutralizar a un misterioso líder de una secta que guarda un secreto de más de 500 años. Mientras, Netflix tiene para el 15 de marzo Triple frontera, un filme con Ben Affleck, que también se grabó en Colombia.



Orgullo en los Grammy: Cinco colombianos sueñan con ganarse el Grammy anglo en la ceremonia que se realizará el próximo 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles. J Balvin, Carlos Vives, Aterciopelados, Monsieur Periné y Felipe Peláez fueron nominados en varias categorías de la 61.ª edición de estos premios.



