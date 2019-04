Dos colombianos en la serie de Disney que estará en Instagram

Sin salir aún al aire, los personajes de ‘Bia’, la serie que Disney Channel prepara para estrenar a mediados de este año, ya interactúan con el público juvenil de América Latina a través de Instagram. Además, los seguidores del canal pueden ver desde ya el tráiler de la serie, conocer en esa red social los distintos espacios (sets) donde transcurre la historia y, también en Facebook, las páginas oficiales para los fans.

Esta es la estrategia lógica que los productores de Bia pensaron para lanzar la primera serie juvenil de Disney, en el mundo, que se ambientará —podemos decir que comenzará— en redes sociales, principalmente en Instagram.



‘Bia’ es la historia de un grupo de jóvenes, entre artistas, creadores y aficionados, que generan contenidos ‘online’ y que viven al ritmo de la tecnología. Todos se reúnen en el Fundom, un espacio creado por un grupo de influenciadores, para ayudar a los jóvenes a expresarse a través del mundo digital.



Según voceros de Disney, ‘Bia’, que se graba en Buenos Aires (Argentina), es una serie “contemporánea, expresiva, auténtica y conectada. El Fundom, además de un espacio de encuentro e inspiración, será el lugar donde surgirán amistades, rivales; el espacio para grandes romances, secretos, encuentros familiares, búsquedas interiores y caminos sin destinos prefijados”.



‘Bia’ es protagonizada por Isabela Souza y del elenco hacen parte dos colombianos: Luis Giraldo, un barranquillero de 20 años, quien interpreta a Jhon Caballero (@jhoncaballerook, su cuenta en Instagram), y Daniela Trujillo, nacida hace 26 años en Tuluá y quien se mete en la piel de Pixie (@danitru, su cuenta en Instagram). EL TIEMPO habló con los dos colombianos vía telefónica desde Buenos Aires:



Cuéntennos de sus personajes en la serie...



Daniela Trujillo: Soy Pixie Ocaranta, Pixie, una joven proactiva a quien le encanta la tecnología, ayudar a sus compañeros a expresarse, a compartir su talento, a descubrirlo. Le encanta ser la promotora de estos sueños de los chicos, con sus diferentes talentos (tocar instrumentos, bailar), e impulsarlos, a salir adelante, a mostrarlos al mundo.



Luis Giraldo: De mi personaje les puedo decir que es un productor musical, compositor; escribe canciones para la serie, está siempre con su ‘sampler’ y es una persona sin filtros. Los va a hacer reír, sí o sí. Puede que se equivoque diciendo cosas, pero no las dice con mala intención, siempre de un modo noble, con una sonrisa. Va a hacer lo que sea para caerte bien, pero puede que no sea de la mejor manera.



Hay algo que se destaca en el personaje de Pixie...



Daniela Trujillo: Es una chica que rompe con esquemas, porque pelea contra los estereotipos de género a través de su vestimenta, a través de cómo se ve ella, a través de lo que hace, de lo que dice, y eso es muy profundo. Me parece hermoso que Disney esté mostrando esta calidad de personas, porque hay muchas en el mundo.



¿Qué más nos pueden adelantar de sus personajes?



Daniela Trujillo: Otra característica de Pixie es que es ‘gamer’, le encantan los videojuegos. Yo me fui a ferias, a conocer este tipo de personas, a estas chicas que no les importa mucho cómo se ven físicamente porque para ellas lo esencial está adentro, en su corazón, en su interior.



Luis Giraldo: Jhon puede ser algo impulsivo. También tiene un lenguaje universal, que es la música. Así no hablen el mismo idioma, por la música puedes comunicarte. Eso es lo que quiere decir con sus composiciones, su ‘sampler’, su energía, con su ‘flow’, porque Jhon Caballero aporta mucho ‘flow’.

Es una chica que rompe con esquemas, pelea contra los estereotipos de género a través de su vestimenta, a través de cómo se ve ella, a través de lo que hace, de lo que dice

¿Cómo iniciaron sus carreras en Colombia?



Daniela Trujillo: Estudié con Misi (María Isabel Murillo. q. e. p. d.) teatro musical en Bogotá, y participé en varios de sus montajes de teatro musical. Fueron etapas cruciales en mi vida, de aprendizaje; me encantó estar en el grupo de baile, en el ensamble de canto en el ‘Tributo a Michael Jackson’; en ‘Annie’ tuve un personaje que me fascinó. Todo fue como un proceso de ir escalando: primero, empezar haciendo de árbol 2, o algo así (risas), en un escenario, hasta llegar a un papel. Creo que ahí se formó mi carácter y mi capacidad artística.



Luis Giraldo: Mi padre tiene una escuela de preparación artística. Yo comencé siendo director de una orquesta de salsa a los 8 o 9 años, como timbalero, como percusionista; luego de eso, me incliné por el canto. Participé en ‘La voz kids Colombia’, en 2014, y llegué hasta la semifinal con Maluma, quien me apoyó muchísimo. Después, recibí mucho apoyo de él, haciendo una gira por Colombia de su mano, mucha fuerza hizo él en mi proyecto musical. A partir de ahí, todo lo artístico hizo como una marea, una fuerza que me llevó hasta acá.



Ya que su mundo es la música, ¿qué opina del reguetón?



Luis Giraldo: A mí me encanta la música en general, hago reguetón, también, pero trato y procuro inspirar y transmitir un buen mensaje, sobretodo en mi música. Entonces, si voy a hacer reguetón, estoy seguro de que voy a tratar, en lo posible, de inspirar ese mensaje positivo, que la gente también trate de seguir ese camino. Quiero que mucha gente haga música, también reguetón, porque es un ritmo que hoy en día está dando mucho de qué hablar.



¿Cómo nació ese interés por actuar, por cantar?



Daniela Trujillo: A mí siempre me gustó, pero era muy penosa, muy tímida. Cuando era chiquita, me presentaba con mis primos en las novenas de Navidad en las casas de mi familia y bailábamos y cantábamos, pero fuera de la familia me ponía muy nerviosa y nadie creía que yo pudiera hacer algo así con el arte. No sé qué pasó en la universidad, o algo hizo clic en mí, y un día me subí a un escenario, entré a clases de teatro y descubrí que esa era mi pasión, que ahí podía ser yo totalmente. Desde ahí empezó todo. Entonces, me metí a Misi y se fue desarrollando esa pasión.



Ya tienen cuentas en Instagram con sus personajes, ¿cómo les ha ido? ¿Qué opinan de que la serie empiece primero en IG y luego en TV tradicional?



Luis Giraldo: Yo siempre he sido muy activo en las redes sociales, con respecto a la música y todo. A mí me encantó este proyecto cuando supe que vinculaba esta temática de las redes sociales, porque siempre fui muy activo. Hoy en día, en mi cuenta —@luisgiraldoc—, soy bien activo en Instagram y me encanta esa posibilidad de poder comunicar, interactuar con la gente, generar ese vínculo más fraternal. Siempre a mis seguidores los llamo familia: ‘Hey, ¿qué pasa, familia?, ¿cómo están?’, porque están ahí, pendientes, apoyándome, siguiéndome en el camino, es muy lindo eso de acompañarte.



Daniela Trujillo: Esto es bien importante, actúa como complemento; cocreamos con Disney contenidos en las redes porque esta serie tiene todo que ver con las redes sociales. De hecho, su lema, su mensaje principal es ser uno mismo a través de las redes sociales, porque ahorita todo el mundo usa redes, y de Pixie habla mucho, también, en ese sentido.



¿Hay proyectos en camino?



Luis Giraldo: Voy a lanzar mis canciones, mi álbum; voy a estar ahí con las redes sociales a ful, pero ahora estoy enfocado con ‘Bia’.



Daniela Trujillo: Nosotros vivimos aquí, en el presente, enfocados en esto y abiertos a lo que venga después; pero, por ahora, totalmente enfocados en ‘Bia’.



