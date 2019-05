La historia de José Gregorio Hernández llega a los cines

“Esto de hacer cine es una aventura (...) Es de locos o enamorados, pero en mi caso ahora está relacionado con un compromiso una misión”, reflexiona Celmira Zuluaga al referirse a su nueva producción 'La médium del venerable', en la que la directora –recordada por 'La ministra inmoral' junto a Julio Luzardo–, afronta una historia personal, con un halo de espiritualidad y fe.

“Tenía que llevar al cine esta historia, sobretodo en un momento en el que hay mucha violencia, muerte y hasta superhéroes, pero este es un héroe verdadero”, agrega la realizadora, dando un contexto de fondo a una narrativa que se inspira en la vida y milagros del médico venezolano José Gregorio Hernández, pero no bajo el formato de la biografía cinematográfica, sino a través de la historia de una mujer que consigue una conexión extrasensorial con el personaje que, además, siempre estuvo ligado a la vida de la directora.



“Aunque nací en un hogar cristiano antes era como medio apática, pero cuando supe de una señora que era decana de filosofía y letras que tenía una comunicación con José Gregorio Hernández comencé a acercarme a ella y a las personas que iban, para tener también un contacto (...) Todo el que tenía una enfermedad allá llegaba, y yo tenía que contar todo lo que vi”, aseguró. Y explica: “No fue un guion fácil, porque son muchos años de experiencias, y hacer una línea consecutiva y contarla en una hora y media era un reto”.

La película, que se estrena este jueves 9 de mayo en los cines del país, sigue la vida de Sofía Carreño (interpretado por María Fernanda Martínez) que experimenta un cambio radical y tiene que afrontar desde la incredulidad, y hasta la maldad, cuando se revela su don y su capacidad para canalizar algunos milagros del famoso médico.



“La historia va a despertar el interés de cómo fue que ella sintió por primera vez la voz de José Gregorio en su mente; eso ya engancha. Además nadie ha contado una historia desde ese enfoque (...) A mi no me da miedo el tema, lo que me da miedo es que hay gente muy apática, pero en realidad ofrece una oportunidad para que la gente entienda que sí hay una espiritualidad, que sí hay otro estado de vida y que hay esperanza y cuando uno evoluciona espiritualmente puede hacer muchas cosas por los demás”. La historia real sucedió en Bogotá, pero el filme se hizo en Cartagena.

La directora Celmira Zuluaga se metió en una historia muy espiritual y personal. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Un reencuentro

'La médium del venerable' significa a su vez un reencuentro del público con la actriz vallecaucana María Fernanda Martínez, quien asume la mayor parte del peso dentro de la historia. “María Fernanda ya había trabajado conmigo en 'La ministra inmoral' y ella tiene tanto de talento como de espiritualidad y valía la pena que tuviera el papel protagónico”.



Esta es una película hecha por amigos, que se hizo dentro del esquema de un cine independiente y con un equipo que, de alguna manera, estaba ligado a la fe con José Gregorio Hernández o tenía mucha curiosidad frente a su historia y la devoción que despertaba en otras personas.



“Algo insólito fue que el equipo técnico, sobre todo, era bastante apático y hoy después del rodaje, todos creen”, comenta Celmira Zuluaga, que contó también con el apoyo de su amigo y productor Néstor Cobos, que se metió en el papel de Hernández.



“Él nunca había protagonizado, pero ahora ama al personaje y se aprendió el guion de memoria (...) Al principio me daba miedo darle el papel, pero cuando hable con la médium (la que inspiró la película) ella me regaló unos minutos para hablar ‘del doctor’ y le conté lo que pasaba y la respuesta fue: ‘Que lo haga y yo lo voy ayudar’ (...) Usted no se imagina lo que fue ese rodaje, fue al único que no le tuve que cortar ni una sola vez y no se equivocó en una sílaba. Se mantuvo serio en vestido con saco, estaba como tan metido en el cuento que fue impresionante la dulzura con la que hablaba cuando actuaba (...) Mejor no lo hubiera podido hacer”, enfatiza la directora.

Según dice Zuluaga, también hubo momentos mucho más intensos, como durante el ensayo de una escena en la que José Gregorio Hernández asistía en una operación.



“Mi asistente de dirección estaba ensayando con Néstor y ella se acostó en un cama y Néstor comenzó a hacer todos los ademanes que debía hacer y de pronto le dice: ‘oiga, usted tiene algo en los ovarios’. Y ella le respondió: ‘Ay no, pues, ahora se comió el cuento, yo no tengo nada’; pero él se quedó serio y le dijo que tenía un tumor”. Ante ese comentario terminaron el ensayo. “Pero unos cinco día después ella (la asistente) me llamó llorando y me dijo que por una hemorragia terrible le encontraron un tumor. ‘Por favor dile a José Gregorio que me opere’, me pidió ella, una de las que no creían”, reflexionaba la directora.



Una anécdota, entre muchas, según Celmira Zuluaga que estuvo detrás de cámaras y que quiere reflejar una experiencia mística para quienes vayan a ver la película cuando vaya a los cines.

‘Yo la voy a llevar a Venezuela’

En este momento, uno de los objetivos de la película está orientado a la proyección en otros mercados. La idea es que pueda estrenarse en México, que se consolide un interés en una plataforma digital y hasta que pueda verse en Venezuela. “Nos encantaría, y de alguna forma, yo la voy a llevar a Venezuela; así sea con una función promocional, me gustaría que se viera allá”, recalca Celmira Zuluaga. Sumado a esto, el objetivo es que tenga una respuesta positiva del público colombiano y de quienes han seguido de manera fervorosa a José Gregorio Hernández. “Nosotros no estamos haciendo esta película para convencer a nadie de nada, es simplemente amplificar un mensaje muy poderoso, y si dejamos un poquito de eso y a cualquiera le llega, ya nos sentimos premiados”, enfatiza la directora de 'La médium del venerable'.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1