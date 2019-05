Jan Sverák: del Óscar con 'Kolya' al cine con un celular

Hace 23 años una película estremeció el corazón: era el relato de un chelista venido a menos en la entonces Checoslovaquia ocupada por los soviéticos que termina casándose por conveniencia para ayudar a una madre soltera con su hijo de 5 años. Cuando la mujer abandona al niño, que se llama Kolya -como la película -el viejo músico deberá criarlo.



Quien estaba detrás de esa conmovedora historia era el realizador checo Jan Sverák, que está en Bogotá como uno de los invitados principales de Eurocine y que este viernes 10 de mayo tendrá actividades en la universidad San Buenaventura y mañana asistirá a la proyección de su más reciente película, Barefoot (como se titula en inglés y original del 2017), en la Cinemateca Distrital, a las 6 p.m.

“Barefoot está basado en las memorias de la niñez de mi papá, luego del final de la Segunda Guerra Mundial. Un niño que debe abandonar Praga para reunirse con el resto de familia en otro país, en el campo, y debe adaptarse a su nueva vida allí, siendo un proceso muy complejo pues es un chico de la ciudad, que ha perdido a sus padres y su entorno. Esta historia es acerca de la valentía”, le cuenta el realizador a EL TIEMPO.





Hijo de Zdeněk Svěrák, guionista, actor y compositor musical –que protagonizó y escribió Kolya, ganadora del Óscar a la mejor película extranjera en 1997-, Jan habló con EL TIEMPO acerca de su visita a Colombia, de su cine y, por supuesto, de la relación con su padre.

"Esta es mi primera vez en Latinomérica y acepté la invitación para poder conocer a la gente de este lado del mundo. Venir a presentar mi película Barefoot es una excusa para conocer Colombia”.



¿Cómo sabe que ha encontrado el insumo de su próxima película?



Usualmente, es cuando veo algo que toca mi alma, es un momento en el que ni siquiera puedo hablar de lo emocionante que es. Es esa clase de emoción que siento y de la que me gustaría hablar



'Kolya' es su película más importante y conocida…



Kolya fue escrita y protagonizada por mi padre. Hemos trabajado juntos en siete filmes, estamos hablando de unos 20 años de colaboración, empezamos en 1991 con Escuela primaria y la última fue 'Barefoot'.



'Kolya' fue un gran éxito de taquilla y gracias al Óscar ganó mucho reconocimiento mi carrera y la de mi padre. Fue un gran logro para nosotros.

Entre sus propuestas audiovisuales hay una película con marionetas…



Quiero hacer mis películas con un sello particular: en el 2010 escogí contar un relato de marionetas en el bosque y el río. Hice este cuento de hadas para niños, basado en algunas canciones que ha compuesto mi padre.



¿Es difícil hallar dinero para hacer su cine?



Encontrar el presupuesto a veces no es tan complicado y ayuda el hecho de que mi padre sea una superestrella en República Checa, además hemos tenido buenos éxitos de taquilla, pero el mercado es pequeño, y el cine es muy costoso. Estamos hablando de inversiones de 1 o 2 millones de euros.



¿Su nuevo filme lo está rodando en un celular?



Mi nuevo proyecto es bien diferente de lo que he hecho hasta el momento. Sí, lo estoy rodando con mi iPhone, se llama Joy of the World y ya, tengo una versión de 45 minutos de la película, que es probable muestre en adelanto en Bogotá.



Y decidí hacerlo con mi teléfono porque mis ojos son mi herramienta y quiero ser completamente libre de decidir, pensar en voz alta como realizador, dejar volar mi imaginación.

Sofía Gómez G.

@s0f1c1ta