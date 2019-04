Diego Boneta pasó de ser Luis Miguel a la voz de Discovery

A sus 28 años, el actor mexicano Diego Boneta parece estar en el mejor momento de su carrera. Protagonizó la serie de Netflix Luis Miguel, tiene uno de los papeles estelares de la nueva película de Terminator y hasta le alcanza el tiempo para ser el narrador y eje central de versión en español de la ambiciosa serie de documentales, Dinastías, que desde ayer se emite por Discovery Channel a las 8 p. m. y que va los viernes.

Se trata de un giro interesante entre el mar de ficciones que lo han puesto en la mira del universo de estrellas latinoamericanas con brillo en Hollywood y un paréntesis a personajes que se han quedado en el recuerdo de millones o que refuerzan esa dosis de nostalgia y reencuentro que palpita en las historias que ha protagonizado recientemente.



Esta vez su aventura no fue en la piel de un cantante lleno de misterios y éxitos o como la nueva sangre de la famosa saga de acción que hizo famosa Arnold Schwarzennegger, que a su vez compartirá con el mexicano en la nueva producción Terminator Dark Fate, acompañado por la colombiana Natalia Reyes y Linda Hamilton



Precisamente, Boneta conversó con EL TIEMPO de esta nueva aventura documental en la que él mismo reconoce que no se quedó como un simple narrador.



“En realidad, Dinastías representó un poderoso reto, algo nuevo y diferente (…) Además, me encantó que era la primera vez que narraba algo y no era simplemente decir: ‘ahí está el león…’. Había que meterse en la vida de los animales”, recordó Boneta.

La producción de BBC Estudios se enfoca en la lucha por la supervivencia de cinco de las especies más amenazadas del planeta.



“Todo está escrito y formateado para meterse de lleno en la vida de esos animales. El equipo de rodaje estuvo como un año y pudo registrar todo su proceso de vida. A mí como actor siempre me ha llamado la atención ser el vehículo para contar historias, y ahora tras una cabina narrando se mantiene ese principio”, explica.



Para él, la serie documental pone en perspectiva la idea de que no somos muy diferentes a los animales en peligro; muchos de los comportamientos son muy similares, sobre todo en el ámbito familiar con cosas como que el macho alfa protege a su familia y eso lleva a que se geste una conciencia y empatía con el formato televisivo.



Además, revela las posibilidades de abrir otras puertas de trabajo, que se expusieron tras el impacto que le dio a su carrera la serie de Luis Miguel. “Eso me cambió la vida y me ha abierto esas puertas tanto en el mercado latino como en Hollywood (…), filmé Terminator y se hizo el trabajo para Monster Hunter, una película con Mila Jovovich, que se estrenará el próximo año, entre otras propuestas.



Interpretar a Luis Miguel le cambió la vida, al punto que fue de esos personajes que dejó una marca profunda en Boneta. “Recuerdo algo chistoso de todo esto, cuando estuve metido dos días en el estudio narrando para el programa y al revisar como quedó había grabado con la voz de Luis Miguel (…). Vamos a tener que repetir”, me dije.



El actor también insiste que el personaje quedó impregnado. “Estuve metido en él dos años y se te pegan cosas que, te digo, siguen pasando, pero ni modo… toca seguir consciente de eso, trabajar más y estar pendiente de otros proyectos como el de Dinastías”.



“Mi primera reacción cuando me llamaron de Discovery fue sentirme halagado, ya que ellos trabajan programas que pueden durar generaciones. Cuando vi los capítulos en inglés me encantaron, era algo que no había visto antes con una historia y una trama que, con mis habilidades como actor, podría ofrecer naturalidad y transmitir otras emociones con la voz”, finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

ELTIEMPO@Andreshoy1