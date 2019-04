'¡Shazam!: un sueño de niño / Crítica Mente

¿Quién, cuando niño, no cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas convertirse en un superhéroe? Afortunadamente al volver a abrirlos todo seguía igual, porque un imberbe con superpoderes puede llegar a ser un desastre.

Esa es la premisa de ‘Shazam!’, una cinta que combina dos vertientes de comedia: la de los superhéroes que no se toman en serio, como la legendaria serie sesentera ‘Batman’, y la de los niños que se vuelven adultos de sopetón, como la memorable ‘Quiero ser grande’ de Tom Hanks.



La trama es simple. Un muchacho es arrastrado por un mago que busca un alma digna para darle unos superpoderes que le permitan enfrentar los siete pecados capitales de un temible villano. Pero el delincuente no es el único problema de esta historia: el joven escogido lleva la carga de haber sido abandonado cuando niño y no parece tener el talante que exige su nueva condición. Afortunadamente tiene la ayuda de su gran amigo, un joven discapacitado con tal ingenio que le da tres vueltas al que le pongan.

‘Shazam!’ tiene cosas buenas y una que otra mala. Lo mejor es la caracterización del super héroe a cargo de Zachary Levi, un estupendo comediante que hace una gran pareja cómica con Jack Dylan Drazer. Aunque sus aventuras son livianitas y predecibles, tienen buenos apuntes y un excelente ritmo.



No se puede decir lo mismo de la trama del mago y el villano. Seguramente a algún productor le pareció que había que visitar el vecindario de Harry Potter, sin darse cuenta de que en esta clase de cintas lo único que importa es la diversión.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

MAURICIO REINA @MauricioReina